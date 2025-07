Carlos Sánchez Jover, 273º ATP, y la poca visibilidad del top 300: "Se piensan que somos malos"

Carlos Sánchez Jover (Albacete, 2000) es uno de esos tenistas que aman lo que hacen y que exhiben una disciplina y una naturalidad difícil de encontrar en el deporte de élite. El jugador afincado en Elda (Alicante) atiende con premura a la llamada de Antena 3 Deportes y se muestra tal y como aparenta: serio, concienzudo y con una cabeza muy bien amueblada para los 24 años (25 el próximo 21 de julio) que lucen en su DNI. En su otra vida tuvo que ser un alumno aplicado, en la de ahora es uno de los 300 mejores tenistas del planeta, concretamente el 273º, aunque su mejor puesto es el 260 -conseguido el pasado mes de marzo- apenas unas semanas después de debutar en una previa del ATP Tour en Rotterdam (categoría 500), donde curiosamente terminaría alzando su primer título del año Carlos Alcaraz. Entre otros títulos, su palmarés alumbra dos muy concretos que han marcado su corta carrera profesional: campeón de Europa y España S16.

2025 está siendo su mejor año (tres títulos ITF consecutivos) pero una siempre inoportuna lesión en el isquio (microrrotura) a principios de junio le ha dejado un mes fuera como víctima de lo que podemos llamar 'la selva' del tenis o el 'sálvese quien pueda' del circuito. En palabras de Carlos, "si estoy fuera unas semanas los otros tenistas se llevan los puntos y después tengo que hacerlo muy bien si quiero volver a mi puesto". Así, sin más. El ranking no se congela y el tenis no espera a nadie. Ni a él ni a un top 10. Carlos, además, guarda una peculiaridad que le hace especial frente al resto. O dos, mejor dicho. Es zurdo, y con la retirada de Nadal y la que se viene con Albert Ramos será el único tenista español zurdo -junto a Dani Rincón- entra las 300 mejores raquetas del mundo. ¿La segunda? Que llegó a compartir pista con Carlos Alcaraz en modalidad de dobles cuando el murciano era apenas un niño (14-15 años). Está cumpliendo su sueño pero, de momento, no su objetivo, que es realmente ambicioso. Sobre esto y más...

2025: campeón de 3 títulos y mejor ranking de siempre

R: "Fue buena decisión ir a Turquía a principio de año, gané los dos (torneos M15 de ITF) y me dio mucha confianza para luego ir a los Challenger ya con muchos partidos jugados y ganados. Y es que a principio de año no todos ganan partidos. Ahora con la lesión pues llevo parado semanas, casi de vacaciones...".

Debutó en un torneo ATP en Rotterdam

R: "Sí, la experiencia fue increíble. Días antes vi que se estaban borrando muchos, que había 3 o 4 huecos y que yo estaba el siguiente en la lista. La verdad que es un torneazo y estar rodeado de tantos jugadores tan buenos y ver cómo afrontan el día a día... Es increíble cómo calientan, cómo entrenan, cómo juegan los partidos, la verdad que te hace ver un poco al nivel al que quieres llegar y ver un poco también las cosas que te hacen falta para llegar ahí".

Carlos perdió ante Daniel Altmaier en la fase frevia y precisamente su tocayo Alcaraz terminaría conquistando el título unos días después. Solo por comparar, el jugar un partido en la fase previa de un ATP 500 le hizo llevarse más dinero que haber ganado dos títulos ITF15.000 semanas antes (algo más de 2.000 dólares por cada uno). La diferencia económica entre los tres niveles del tenis es gigante: el circuito ITF es el primer escalón, Challenger el segundo y ATP el tercero, al que solo llegan algunos, y menos todavía se asientan.

El estrés del circuito para un top 300

R: "En el tenis hay torneos todas las semanas, el calendario te fuerza a jugar cada dos por tres. Los jugadores como yo, que intentamos controlar los torneos que jugamos y no pasarnos podemos competir 30 semanas al año. Hay otros que llegan a 35 o 38 pero eso me parece una barbaridad. El problema es que ahora si estoy semanas sin competir los puntos se los dan a ellos y yo cuando vuelva pues tendré que hacerlo mejor para ir subiendo. Intento jugar 2-3 semanas y luego volver una o dos a casa. Por suerte tenemos muchos torneos en Europa y podemos volver a casa cada regularmente, eso te refresca, no es, como por ejemplo, los sudamericanos, que cuando se vienen ahora a Europa entre Roland Garros y Wimbledon no vuelven a casa e igual se tiran aquí 8-10 semanas sin volver. Yo cuando estoy fuera casi un mes ya necesito volver y descansar la mente. Ellos están prácticamente cuatro meses fuera y les ves jugar siempre con las mismas ganas. Los españoles no somos los peores en ese sentido (estrés) porque al final, al estar cerca de casa, si te va mal una semana puedes volver y estar 5 días hasta el siguiente torneo, pero si estuviese en Sudamérica y me tuviese que quedar ahí tres o cuatro meses...".

Carlos Sánchez Jover en un partido | Cedida por Carlos Sánchez Jover

Cómo afrontar las derrotas

R: "Es difícil, en el último torneo perdí en primera ronda, con malas sensaciones y sin encontrar la manera de de ser competitivo en la pista... Me sentí mal, dije, 'con el año que estoy haciendo...'. Lo bueno es que se olvida rápido y cada semana tienes unas condiciones diferentes. Un día te sientes mal pero vas a otro torneo y las condiciones son mejores: las pelotas, la altura, el hotel. Tienes que resetear, no te puedes quedar siempre en en el partido en sí porque en este deporte siempre hay una nueva oportunidad muy pronto."

Entrenador y psicólogos

R: "He tenido ambos, he trabajado con psicólogos y luego con entrenadores que llevan muchos años en el circuito y que también saben un poco de como gestionar las derrotas, las emociones durante los partidos, o ahora que me he lesionado, los sentimientos de rabia, de no querer, de no poder irme a jugar torneos... Hablando de mí prefiero que el entrenador tenga esa experiencia antes que un psicólogo, porque este seguramente no sabe mucho de tenis, ha estudiado la carrera y sí, sabe de emociones, pero al final no ha jugado en la pista. No puede saber que los músculos se ponen tensos cuando estás golpeando, lo que necesitas para relajarte.... Saben la teoría, pero en la práctica a mí me han transmitido mejor los entrenadores que han tenido más experiencia en ese aspecto que que los psicólogos como tal".

Ingresos de un top 300: gastos, dinero en torneos...

R: "Cada uno empieza con una base económica. Yo no he empezado con la misma base que que un sudamericano, por ejemplo, seguramente él sí que haya tenido que sufrir más a la hora de venirse a Europa y llegar con x dinero y saber que si se le acaba se tiene que volver, eso es mucha presión en los torneos...

Personalmente, los españoles al tener tantos torneos cerca es mejor. Lógicamente entrar en el cuadro final de un Grand Slam es mucha diferencia en cuanto a dinero, pero un tenista que está en el top 250 o 300 no llega a perder dinero porque este año han subido los price money (dinero que reparten) de los torneos 25.000 (ITF), que son los que juegan desde el 280 al 300 más o menos, y luego estando 260, si entras ya a los cuadros finales de los Challenger (los que reparten 75.000 euros) pues ya te aseguran unos 700 o 1.000 euros por participar dependiendo de la categoría.

Al final eso es lo que puede costar una semana fuera de casa. También depende luego de lo que te gastes tú en entrenadores, está claro que si yo ahora tengo el equipo de de un top ten pierdo dinero. Pero claro, hay que ser un poco objetivo y ver mis necesidades reales. Ahora, por suerte estoy en la Academia G tenis, que nos tratan muy bien, hay chicos para entrenar y económicamente voy bien, puedo decir que no voy con el agua al cuello".

¿Se puede vivir con ese 'sueldo'?

R: "Sí, está claro, un top 350 tiene que poder llegar al sueldo mínimo de España con los torneos que juega. Compitiendo por España y no gastándote mucho dinero, sin hacer locuras y manejándolo bien no creo que perdamos mucho dinero o que tengamos que decir 'tengo que dejar el tenis porque no puedo seguir jugando'. Ya depende de cada uno, o de si hay algunos que ya tienen la casa comprada..."

El tenis, un deporte de... ¿dar el pelotazo?

R: "Es lo bonito del tenis, puedes estar jugando Challengers durante 5 o 6 años y con 32 años te metes en la previa de un ATP se te ocurre ganar 2-3 partidos, haces un buen torneo y ya te cambia un poco la vida para los próximos 2 años. Sí que es bonito ver a gente que lleva mucho tiempo en en un ranking y de repente, por una buena semana ya se asientan en un buen puesto, le pasó el año pasado a Mariano Navone (casi gana a Nadal en Bastad, Suecia), que hizo una gira de Sudamérica espectacular y se metió cabeza de serie en Roland Garros fue el primero que de estar fuera del top 100 en enero pasó a meterse cabeza de serie en Roland Garros".

¿Vale la pena o son demasiados sacrificios?

R: "Si te gusta lo que haces no sientes que estés sacrificando nada, si es verdad que pasas menos tiempo con la familia, eso sí lo echas de menos. Pero yo, cada vez que llegaba junio en el colegio mis compañeros se iban de viaje de fin de curso y yo me iba a jugar un torneo porque era la semana que ya sabía que podía irme, que no tenía que estudiar más... Esto es lo que quiero hacer, este es mi sueño".

El 'problema' del tenis español

R: "El problema es que en España no tenemos un torneo grande que pertenezca a la Federación. Los cuatro Grand Slams (cuatro países) tienen ese torneo que les genera mucho dinero, Italia tiene el Masters de Roma y todas sus invitaciones van para jugadores locales. En España por desgracia ni el Mutua de Madrid (IMG), ni el Conde de Godó ni Mallorca son de la Federación... Sí están metiendo muchos Futures y Challengers para que la gente pueda jugar aquí sin gastar mucho dinero. Lo ideal sería que hubiera un gran torneo en España y que nos dieran la oportunidad de competir ahí. A los italianos les está yendo muy bien ahora..."

¿Qué cambiarías si fueras presidente de la ATP?

R: "De lo que más se queja de la gente es de jugar tantas semanas, esto perjudica el nivel de competitividad de los jugadores, jugamos demasiado, solo descansamos cuando perdemos pronto. Hay que dejar más espacio, por ejemplo entre Roland Garros y Wimbledon apenas ha habido tiempo (menos de un mes con un cambio de superficie), en ese tiempo tienes que estar ya en forma para jugar uno de los torneos más importantes del año. Yo preguntaría a los jugadores y encontraría una solución... Además, los torneos 250 también 'necesitan' de top 10, sino apenas ingresas, necesitan la presencia de estos jugadores"

R: "La gente va a ver a los top 10, top 20... a los jugadores como nosotros se piensan que somos malos, un Villarreal-Espanyol la gente lo ve, no hace falta que sea un Madrid-Barça, en el tenis no es así. El nivel engaña, los top 30 son otra cosa pero de ahí abajo al 150 el nivel es muy parejo. En cuanto a la afición, también depende del país, yo he jugado Challengers en Argentina que parecen torneos de Masters 1.000, se vuelcan mucho con los suyos, eso es tradición y no depende de la ATP".

Jugó con Alcaraz en 2018

R: "Cuando yo me fui de la Academia de Ferrero (C.T. Juan Carlos Ferrero) él empezaba a entrenar ahí y jugamos juntos en 2018 en el dobles júnior en Villena (llegaron a la final), después me fui de la Academia y cuando le veo por ahí nos saludamos, conozco a su equipo y su preparador físico era el que estaba cuando yo entrenaba ahí. Me llevo bien con él".

Rivalidad Sinner-Alcaraz y el Big Three

R: "Parece que se llevan mejor que el Big Three, es una rivalidad sana, al Big Three le picaba más perder, se les veía más en las emociones, ahora hay buen rollo, se llevan bien. Hacía mucho tiempo que no veía un partido tan bueno como la final de Roland Garros".

La polémica sobre Alcaraz y sus 'salidas'

R: "Que le digan si le ha ido bien o no (risas), no ha perdido un partido en tres meses... Si pierde le buscarán cosas, pero es que parece que hay que estar 24/7 con el tenis... No hay que desmadrar pero sí desconectar. En tu trabajo te vas de vacaciones y no tienes que dar explicaciones a nadie".

Homenajes a Nadal en París... y en Málaga

R: "El de París estuvo a la altura. El de la Davis no se lo merecía, fue frío, todos soñábamos con que se despidiera ganando el torneo pero nadie se esperaba que cayeran tan pronto. Les sorprendió y tuvieron que hacer algo rápido".

Con que sueña Carlos Sánchez Jover profesionalmente

R: "Afincarme en el top 60 y ser un jugador regular, constante y sin lesiones, siendo competitivo con todos y exigiéndoles que si me tienen que ganar que sufran. Me gustaría ser sólido y confiable".

