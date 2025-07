La impactante confesión de Charles Oliveria tras el nocaut sufrido ante Ilia Topuria: "Fue algo nuevo para mí, no sabía..."

Nadie había noqueado a Charles Oliveira (35-11) de la forma que lo hizo Ilia Topuria (17-0) el pasado 28 de junio en Las Vegas, el hispano-georgiano fulminó al brasileño con un derechazo brutal, un golpe que dejó a 'Do Bronx' completamente fuera de juego. Un nocaut que convirtió al español en doble campeón y en el muevo monarca del peso ligero, solo un año después de haber reinado en el peso pluma tras otro nocaut histórico ante Volkanovski.

La UFC elevó hace unos días a Ilia Topuria al primer puesto del ranking del libra por libra, un ascenso que llega tras sus tres espectaculares nocauts ante Volkanovski, Max Holloway y Oliveira. El luchador brasileño ha explicado en 'Ag Fight' cómo se sintió tras ser noqueado por el hispano-georgiano y admitió que nadie le había golpeado con esa violencia en toda su carrera.

"Topuria es el que más fuerte pega, es el que más fuerte me ha pegado, no se puede negar. Recibí golpes de tipos muy duros como Gaethje, Poirier o Chandler y acabaron en un simple knockdown", admitió Charles Oliveira.

"Abandoné el plan en medio de la pelea y asumo la culpa de eso"

"Nunca me habían noqueado, me habían ganado por golpes pero esta vez me apagaron. Fue algo nuevo para mí, no sabía que había sucedido", reconoció Oliveira. Lo cierto es que al brasileño le pasó algo parecido a Max Holloway, un peleador al que nadie había logrado noquear hasta enfrentarse con Ilia Topuria.

"Abandoné el plan en medio de la pelea y asumo la culpa de eso", se sincera el brasileño, quien intentó sin éxito que el combate se fuera al suelo.

El propio Ilia Topuria analizó su nocaut ante Oliveira tras conquista el cinturón de las 155 libras en el UFC317 en Las Vegas.

"Es increíble. No se puede explicar con palabras. Vencer a chicos como Alexander Volkanovski, Max Holloway o Charles Oliveira. Nadie en el mundo puede decir eso. Sé qué soy capaz en este tipo de situaciones, sé lo bueno que soy y las habilidades que tengo dentro del octágono. Puede que penséis que estoy loco, pero tengo que demostrar que soy el mejor luchador del mundo", aseguró Topuria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com