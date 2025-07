Rufián pregunta a VOX si van a expulsar también a Lamine Yamal y Nico Williams: "¿A quién quieren?"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ironizado para responder a las propuestas migratorias de VOX y la "repatriación masiva" de migrantes planteada por la formación de Santiago Abascal.

"Usted dice que van a expulsar a ocho millones de migrantes en este país y a sus hijos. También Lamine Yamal, ¿no? También Nico Williams, ¿no?. No creo. Más allá de la broma, me tienen despistado. No nos quieren a los independentistas porque no queremos ser españoles, pero tampoco a los migrantes porque quieren ser españoles, ¿a quién quieren? No quieren a nadie, pero les voy a decir algo: ustedes no van a expulsar a nadie. Primero porque si expulsan a tanta gente va a tener que trabajar hasta Abascal", ha asegurado Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados.

"Y segundo porque ustedes no representan a eso migrantes, ustedes representan a los empresarios que les explotan y si se enteran de lo que están haciendo les van a comer", ha interpelado Rufián los congresistas de VOX.

Estas palabras del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados llegan después de las declaraciones de la diputada de VOX, Rocío de Meer, quien aseguró que "todos esos millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres, y en muchos casos han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, tendrán que volver a sus países".

"Eso será un proceso extraordinariamente complejo de reemigración pero nosotros apostamos por ese proceso de reemigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y, además, tenemos el derecho de querer sobrevivir como pueblo", aseguró Rocío de Meer

El portavoz de ERC también tuvo palabras para Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y sobre el congreso que la formación celebró este fin de semana pasado, así bromeó señalando que "han escogido a gente negociadora y diplomática como Miguel Tellado o Esther Muñoz".

"Supongo que no tienen hueco para un tal Page", añadió Rufián, que también criticó que los populares hablan de todos los partidos excepto de Junts y les preguntó si finalmente derogarán la ley de amnistía. Rufián aseguró que no la derogarán porque "se van a beneficiar de esa ley".

Rufián avisa a Sánchez con elecciones si la corrupción "escala"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si la corrupción "escala", la izquierda forzará elecciones anticipadas. Rufián se lo ha avisado así en el pleno de la Cámara Baja tras escuchar a Sánchez dar explicaciones sobre el caso Koldo y anunciar medidas contra la corrupción.

"Si esto se queda en tres listos, usted se tiene que quedar porque a un Gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa. Si esto escala, le vamos a obligar a que la gente decida" ha avisado Rufián.

El portavoz de ERC ha recomendado a Sánchez que abandone el "y tú más" que exhibe ante el PP como defensa, porque ya todo el mundo conoce la foto con "un narco" de Alberto Núñez Feijóo, o los siete ministros imputados que tuvo José María Aznar, los beneficios de Isabel Díaz Ayuso en la pandemia, el "M.Rajoy" o "los pacharanes en el Ventorro" de Carlos Mazón. Y le ha recordado que la corrupción penaliza más a la izquierda, que "las reglas no son iguales para todos" y que "la izquierda no puede robar".

