Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Día, hora y dónde ver las semifinales de Wimbledon en directo

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se medirán este viernes en la primera semifinal de Wimbledon 2025, un partido entre el campeón de las dos últimas ediciones (2023 y 2024) y el mejor sacador que queda en liza en el All England Club. El bombardero estadounidense, número 5 del mundo, es el último obstáculo para el tenista murciano para logar jugar su tercera final consecutiva en el grand slam británico. El jugador de El Palmar, reciente ganador de Roland Garros, eleva ya a 19 sus victorias consecutivas en la catedral del tenis, donde no pierde desde la cuarta ronda de 2022 frente a Jannik Sinner.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero llega lanzado al envite de este viernes en la Centre Court tras arrollar a Cameron Norrie y exhubir un nivel excelso para meterse por tercera vez en las semifinales de Wimbledon e igualando las ocho presencias en la penúltima ronda de un grande de Manolo Santana. Taylor Fritz ajustició a Karen Khachanov en cuatro sets (6-3, 6-4, 1-6 y 7-6 (4))

El murciano, lanzado a por sus tercera semifinales en Wimbledon y octavas en general en los Grand Slams, igualando a Manolo Santana y aún lejos de las 38 de Nadal, se enfrentará este viernes a Taylor Fritz, que pudo con el ruso Karen Khachanov. Fritz rompió la barrera de los cuartos de final que tenía desde que perdió en 2022 en esta misma ronda contra Rafael Nadal.

"La hierba es una superficie que iguala mucho las cosas, creo que estoy más cerca de los mejores, de Alcaraz, Sinner y Djokovic, aquí que en Roland Garros, por ejemplo. Sé que si juego como lo hice hoy en los dos primeros sets, nadie puede hacer demasiado contra mí", señaló Fritz tras meterse en las semifinales de Wimbledon.

El cara a cara entre Alcaraz y Fritz

Si quiere estar en la gran final, Taylor Fritz deberá encontrar la fórmula de ganar a Alcaraz por primera vez. Y es que el murciano se ha impuesto en los dos duelos precedentes: 1/4 de final del Miami Open 2023 (6-4 y 6-2) y Laver Cup 2024 (6-2 y 7-5).

Los 16 saques directos y los 47 golpes ganadores que conectó Fritz ante Khachanov son un serio aviso sobre lo que le espera este viernes a Carlos Alcaraz en las semifinales de Wimbledon. El estadounidense está brillando en la gira de hierba y ha levantado ya el título en Stuttgart y Eastbourne. En el All England Club ha superado a Giovanni Mpetschi Perricard, Gabriel Diallo, Alejandro Davidovich, Jordan Thompson y Karen Khachanov.

Por su parte, Carlos Alcaraz ha ido de menos a más en Wimbledon y atrás queda ya la agonía de su debut ante Fognini. El murciano ha elevado el nivel en cada partido, superando a Tarvet, Struff, Rublev y Norrie. El genio de El Palmar suma 23 triunfos consecutivos desde la derrota en la final del Godó ante Rune y 19 victorias sin fallo en el All England Club.

"Siento que me estoy moviendo muy bien, el cuerpo me está respetando, pocos problemas, prácticamente ninguno. Eso da mucha confianza para lo que viene, para moverte de una manera natural. Afronto los partidos de una manera personal, enfocado en mí. No es muy distinta a cómo puedo afrontar los partidos en otra superficie. Tratamos de no pensar mucho en el rival", se sinceró Alcaraz tras su incontestable victoria ante Cameron Norrie.

Horario y dónde ver la semifinal de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie

La semifinal de Wimbledon 2025 entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie se jugará el viernes 11 de julio en un horario por confirmar por la organización del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

