Cameron Norrie no tiene dudas con Alcaraz: "Es el favorito, sin duda. Su nivel es irreal"

Cameron Norrie sufrió de primera mano lo que supone enfrentarse a Carlos Alcaraz sobre la hierba de Wimbledon. El murciano, que acumula 19 triunfos sin fallo en el Al England Club, arrolló al británico en tres sets (6-2, 6-3 y 6-3) rumbo a las semifinales, las terceras que juega en su carrera en el grand slam londinense.

"Charlie ha sacado muy, muy bien. Las pocas oportunidades que tuve, él sacó perfecto para salir de los problemas. Fue una buena experiencia jugar contra el que probablemente sea el mejor jugador del mundo en este momento, el jugador con más confianza en su mejor superficie. No he sabido aprovechar mis oportunidades, y eso se ha notado en el marcador", explicó Norrie.

"Ha mejorado mucho. Obviamente está jugando con mucha confianza, ha sido muy, muy bueno arriesgándose con mi saque. Yo no estuve tan fino. Es el favorito, sin duda. Su nivel es irreal. Hoy sentí que si no hacía lo suficiente con la pelota, me iba a castigar con muchas de sus opciones, con potencia. También tiene la dejada. He fallado un poco más porque he presionado más de lo normal, pero creo que eso es mérito suyo, de su físico, sus movimientos y su potencia", añadió el tenista británico.

Cameron Norrie habló a las claras sobre lo que supone jugar ante Carlos Alcaraz a día de hoy.

"Ha sido uno de los partidos más importantes de mi carrera. Le estoy pegando bien a la pelota, me sentía bien antes del partido. Él ya ha ganado cuatro grand slam. Para él, es un partido más, y la experiencia le favoreció. Yo sólo quería disfrutar del partido, competir tan duro como pudiera. Sabía que tenía que aprovechar mis oportunidades para tener alguna contra él, y no lo hice. Él jugó muy bien en los momentos importantes", analizó Norrie.

Por último, Cameron Norrie no duda en señalar al murciano como el favorito para ganar en Wimbledon.

"Lo hace parecer bastante fácil porque está disfrutando mucho. Si lo comparas con Rafa, es un jugador muy diferente, pero sí, le veo disfrutar mucho de su tenis, no veo razones por las qué no seguir ganando grand slam. Estoy deseando ver cómo se desenvuelve el resto del torneo, obviamente siendo el favorito", concluyó Norrie.

Alcaraz, ya clasificado para las Nitto ATP Finals

El tenista murciano, tras su triunfo ante Norrie, es el primer jugador que logra el billete para las Nitto ATP Finals con los 7.040 puntos que lleva sumados en 2025. Son 2.640 más que Jannik Sinner y 3.760 más de los logrados por el alemán Alexander Zverev, tercero.

El serbio Novak Djokovic, el británico Jack Draper, el italiano Lorenzo Musetti y los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton completarían, por ese orden, la lista de ocho jugadores que acudirían a Turín para disputar la Copa de Maestros del 9 al 16 de noviembre.

El joven tenista murciano, de 22 años y que ocupa el segundo puesto en el ranking ATP, se medirá este viernes a Taylor Fritz, quinto jugador del mundo, en una de las semifinales de Wimbledon.

Carlos Alcaraz, que acumula 23 triunfos consecutivos y tiene abierta la mejor racha de su carrera, lleva un total de 47 victorias en 52 encuentros disputados desde enero y cinco títulos conquistados -Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen's.

