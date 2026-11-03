Muere la corredora Rachel Apa a los 24 años a solo tres kilómetros de acabar la maratón de Nueva York

Conmoción en el mundo del atletismo tras la muerte de Rachel Apa, una joven corredora de 24 años que falleció este domingo durante la maratón de Nueva York, cuando apenas le quedaban unos kilómetros para cruzar la línea de meta.

La deportista se desplomó en Central Park, a falta de unas dos millas (3,2 kilómetros) para completar el recorrido, y fue trasladada de urgencia al Hospital Monte Sinaí, donde finalmente perdió la vida esa misma noche.

Era su primera maratón

Rachel llevaba meses preparándose para afrontar su primera maratón, una prueba que tenía un significado especialmente emotivo para ella. Su pasión por el running había nacido gracias a su abuelo, fallecido en 2022 después de luchar contra la enfermedad de Parkinson.

En su memoria, la joven decidió participar en la carrera formando parte del equipo de Parkinson's Champions, una iniciativa solidaria dedicada a recaudar fondos para impulsar la investigación contra esta enfermedad neurodegenerativa.

Sus padres descubrieron que algo iba mal

La tragedia se produjo cuando Rachel se encontraba en el tramo final de los 42,195 kilómetros de la maratón de Nueva York. Sus padres estaban siguiendo su participación a través de una aplicación que permite conocer en tiempo real el progreso de los corredores y comenzaron a preocuparse al comprobar que su hija había dejado de avanzar.

La joven se había desplomado en Central Park, muy cerca de la línea de meta. Tras recibir asistencia, fue trasladada al Hospital Monte Sinaí, donde los médicos trataron de salvarle la vida, aunque finalmente falleció durante la noche del domingo.

Su padre, que había intercambiado varios mensajes con ella durante la carrera, aseguró que Rachel se encontraba en una situación de "salud perfecta" antes de participar en la prueba.

¿Qué es la rabdomiólisis?

Según ha explicado su padre, la muerte de Rachel Apa se debió a una rabdomiólisis, una afección grave que se produce cuando las células del músculo esquelético se dañan y liberan su contenido al torrente sanguíneo.

Entre las sustancias liberadas se encuentra la mioglobina, una proteína que, en determinadas concentraciones, puede provocar daños renales importantes. La rabdomiólisis también puede ocasionar alteraciones de los electrolitos y otras complicaciones potencialmente mortales.

Esta afección puede aparecer por diferentes causas, entre ellas un esfuerzo físico extremo, aunque no es exclusiva de los deportistas ni de las pruebas de resistencia; su gravedad depende de diversos factores y requiere atención médica inmediata.

Por el momento, la rabdomiólisis ha sido señalada como causa del fallecimiento por el padre de la joven, sin que haya trascendido una confirmación médica oficial que permita establecer con mayor precisión las circunstancias de su muerte.

Una maratón en memoria de su abuelo

La participación de Rachel Apa en la maratón de Nueva York iba mucho más allá del reto deportivo. La joven había elegido correr por una causa solidaria estrechamente vinculada a su historia familiar, después de perder a su abuelo por la enfermedad de Parkinson en 2022.

A través de Parkinson's Champions, Rachel buscaba contribuir a la financiación de investigaciones destinadas a mejorar el conocimiento y el tratamiento de esta enfermedad.

Su preparación durante los últimos meses había estado marcada por la ilusión de completar por primera vez una de las maratones más importantes del mundo y, a su vez, rendir homenaje a una persona que había sido clave en su vida.