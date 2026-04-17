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Mundial de Obediencia Canina

Toni Aguilar y su perro Zizou compiten por quinto año consecutivo en el Mundial de Obediencia Canina

Zizou se llama su perro como homenaje a Zinedine Zidane, exjugador y exentrenador del Real Madrid.

Toni Aguilar y su perro Zizou compiten por quinto año consecutivo en el Mundial de Obediencia Canina

Toni Aguilar y su perro Zizou compiten por quinto año consecutivo en el Mundial de Obediencia Canina

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Javier Alba
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Toni Aguilar y Zizou volverán a formar 'pareja de baile' en junio en el Mundial de Obediencia Canina: "Si uno de los dos falla, es imposible lograr buenos resultados", nos cuenta el adiestrador. En tierras suecas se celebrará la competición donde ambos acuden por quinta vez con el objetivo de al menos acabar entre los veinte primeros.

Llama la atención el nombre de Zizou, pero ya se pueden imaginar que no es casualidad, sino que todo se debe a la admiración de Aguilar por Zinedine Zidane, el exjugador y exentrenador del Real Madrid: "Es mi pequeño homenaje a mi jugador favorito", nos ha contado.

"Zizou y yo somos una pareja de baile y ninguno de los dos puede fallar"

Toni Aguilar

El adiestramiento de un perro como Zizou comienza nada más nacer y se intensifica a partir de un mes, luego ayuda hasta la raza del animal, porque en la mayoría de los campeonatos el 80% de los canes son border collie.

La explicación nos la da Toni Aguilar: "Son obedientes, resistentes, podrían estar todo el día entrenando, y además muy inteligentes". En el caso de su perro ambos entrenan juntos seis días a la semana los elementos técnicos y también el físico: "Salimos a correr, en bicicleta y nadar".

"El 80% de los perros en competición son border collie"

Un aspecto menos conocido es la vigilancia médica que tienen estos perros, incluido su propio fisioterapeuta. Así nos lo explica Aguilar: "Básicamente son ejercicios de estiramientos y prevención de lesiones".

Este adiestrador cordobés empezó con perros en el Ejército, le gustó y lo que era un hobby se ha convertido en un trabajo, para llevar como él dice "una vida de perros".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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