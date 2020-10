'Tocino', el policía local culturista de Villanueva de la Serena: "De niño soñaba ser como mis muñecos"

Se llama Antonio Morcillo, pero le conocen como 'Tocino'. Este guardián, este policía municipal, sigue en activo en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Impresiona con uniforme pero más sin él; es todo un campeón de culturismo.

Ocho veces campeón de España, dos mundiales... Un cuerpo perfecto se oculta debajo de su uniforme de policía local: "Estar en forma me ayuda bastante, en nuestra profesión desde luego la forma física es importante".

Y él ya de niño empezó a cuidarse. Esperaba ser algún día como sus ídolos: "Todos los chavales desde pequeños tienen un héroe. Siempre he jugado con el Mazinger Z y poquito a poco me fui metiendo en el mundo. Empecé con 13 años y al final he conseguido el sueño de mi vida".

3 hijos... y unos gemelos en camino

Hasta ahora era amateur, pero acaba de lograr el carnet profesional y espera competir en Estados Unidos. Y todo esto con tres hijos y unos gemelos que nacerán la semana que viene: "Hay que organizarse para compaginar entrenamientos y familia".

Le ayuda que tiene el gimnasio en casa: "Soy tímido y prefiero hacerlo desde casa". Los vestuarios que pisa son solo los de su trabajo de Policía.

