Pepín, el 'Chuck Norris' español que escoltó al rey Juan Carlos I, Fidel Castro o Lady Di: "Mi lema era 'ver, oír y callar'"

José López es toda una leyenda de la Policía de Sevilla. Pero a Pepín se le conoce como el 'Chuck Norris' español; le pusieron el apodo por su parecido con el actor y por su dominio de las artes marciales. Lo que le ha sido muy útil como escolta de la jueza Alaya y otras muchas personalidades.

Gracias a sus eternas gafas de sol, al dudoso gusto capilar de los años 70 y a su pasión por las artes marciales... Pepín fue 'Chuck Norris' durante muchos años: "En el mundo de la Policía, incluso en el 'mundillo' de los malos, también lo conocían como Chuck Norris".

Ha escoltado a muchas personalidades

Es una leyenda de la policía: para los malos Chuck Norris; para los buenos, un ángel custodio con gafas de sol durante 40 años. Y es que Pepín ha escoltado a numerosas personalidades como Juan Pablo II, el rey Juan Carlos I, la Reina de Holanda, Castro, Lady Di... Sobre su relación con el Rey: "Voy dentro del coche él, pero hay un lema: ver, oír y callar".

Aunque no se lo crean, Pepín tiene ya 66 años y acaba de jubilarse: "Me han jubilado a la fuerza". Porque su energía sigue intacta. El deporte le ha salvado la vida en numerosas intervenciones: "Me han disparado, me han intentado acuchillar... y gracias al kárate he podido salir".

Y seguir vivo. Aunque le duela salir de la primera línea, los guardianes también merecen un descanso.

