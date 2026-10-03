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La 'vuelta' de Rafa Nadal casi dos años después: "La raqueta me recuerda muchos de los dolores que pasé"

El balear habló con la prensa el día en el que 'volverá' a coger una raqueta en una exhibición por equipos que organiza en su Academia de Manacor y en la que se enfrentará a Murray.

Rafa Nadal en un entrenamiento previo al torneo de exhibición en su Academia

Rafa Nadal en un entrenamiento previo al torneo de exhibición en su Academia X: @rnadalacademy

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Decir que ha vuelto es demasiado, pero ver a Rafa Nadal coger una raqueta de tenis y saltar a una pista son palabras mayores. Casi dos años después de la retirada de uno de los más grandes tenistas y deportistas de todos los tiempos el mundo volverá a ver en acción al rey de la tierra batida, aunque en esta ocasión será en pista dura, en Manacor y en una exhibición por equipos en la que formará equipo con Ferrer, Gasquet y Carlos Moyá para medirse a Murray, Safin, Thiem y Fognini.

"La raqueta me divierte, pero me recuerda muchos dolores..."

Nadal, que reconoció haber estado muchos meses sin ni siquiera coger la raqueta tras su retirada, ha atendido a la prensa antes de la exhibición que tendrá lugar este sábado: "Coger la raqueta siempre me divertirá, otra cosa es que cierre la puerta a exhibiciones, las jugaré, pero es un proceso lento. Al final acabé mi carrera con muchos problemas físicos, la raqueta me recuerda muchos de los dolores que pasé. Puedo vivir mejor de lo que me esperaba, para mí es muy importante después de vivir muchos años de otra cosa", explicó el 14 veces ganador de Roland Garros.

"En dos años había tocado la raqueta como cuatro veces y media hora cada una... y en estas dos semanas la he cogido seis veces"

Rafa Nadal

Por mucho que la gente y los aficionados al tenis quieren ver el 'mejor' nivel de Rafa, la exhibición será eso, una exhibición: "Hoy saldrá el cero por ciento del Rafa competidor. He disfrutado estas dos semanas de tocar la bola y poco más, en dos años había tocado la raqueta como cuatro veces y media hora cada una, y en las dos últimas semanas han sido seis veces. No nos queremos hacer daño, que algunos no estamos preparados", bromeó.

Rafa también parece tener bastante claro que quiere aprovechar al máximo el tiempo perdido con su familia, además de dedicarse a sus negocios, y deja caer que ser entrenador no está entre sus planes: "Nunca digas nunca, estoy aquí para dar apoyo a los niños de la academia y abierto a echar un cable al que me lo pida, pero tengo dos niños pequeños, muchas otras cosas que me ocupan. No creo que mi vida actual me permita ser entrenador en lo que requiere hoy en día, en cinco años nunca se sabe, pero ahora no pasa por mi cabeza", admitió el español.

Durante la jornada de sábado, los exjugadores participantes en el torneo han compartido un precioso tiempo con Rafa, quien les ha enseñado su Academia, el museo con la infinidad de trofeos y recuerdos, además de haber compartido diferentes anécdotas entre ellos.

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