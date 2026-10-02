¿Qué se siente al subirse a un camión de carreras?

El circuito Jarama Race acogerá este fin de semana las carreras finales del Campeonato de Europa y España de camiones. Los vehículos pesan un total de cinco toneladas y están dotados de 1000 CV de potencia, pero el reglamento no les permite pasarse de los 160 km/h y en caso de hacerlo, los pilotos serán sancionados. Las carreras se celebrarán los días 3 y 4 de octubre, habrá dos pruebas a lo largo de cada día.

Antonio Albacete busca el podio

En el Campeonato de Europa participan dos pilotos españoles y Antonio Albacete llega en cuarta posición en clasificación general con opciones de luchar hasta por el segundo puesto. A sus 61 años, el madrileño lleva 28 participaciones seguidas en esta competición de las 39 ediciones que se han celebrado y ya es tricampeón europeo.

El Jarama es el circuito donde dio sus primeros pasos, por lo que este podio sería especial. "Es la pista en la que empecé a correr, para mí es el circuito de casa" reconoce Albacete.

Un ambiente especial

Se espera una asistencia cercana a los 23.000 espectadores, una cifra que supera la edición anterior. "Es una disciplina muy especial dentro del automovilismo de competición", explica Ignacio Fernández, director del circuito.

A la expectación que generan las carreras de camiones se le une el aliciente de Albacete, sobre el que Fernández se deshace en elogios: "Es una leyenda del automovilismo", asegura al micrófono de Antena 3 Noticias.

A esto se le suma la cercanía de las gradas a la pista, lo que hace que los pilotos puedan sentir el aliento de los seguidores incluso estando a 40º grados y con todo el ruido que hay dentro de la cabina. Este domingo se conocerá el resultado final de ambos campeonatos.

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