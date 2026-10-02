Automovilismo
¿Qué se siente al subirse a un camión de carreras?
El campeonato finaliza este fin de semana en el Jarama Race con el Gran Premio de España. El circuito madrileño también acoge el Campeonato de España de camiones
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El circuito Jarama Race acogerá este fin de semana las carreras finales del Campeonato de Europa y España de camiones. Los vehículos pesan un total de cinco toneladas y están dotados de 1000 CV de potencia, pero el reglamento no les permite pasarse de los 160 km/h y en caso de hacerlo, los pilotos serán sancionados. Las carreras se celebrarán los días 3 y 4 de octubre, habrá dos pruebas a lo largo de cada día.
Antonio Albacete busca el podio
En el Campeonato de Europa participan dos pilotos españoles y Antonio Albacete llega en cuarta posición en clasificación general con opciones de luchar hasta por el segundo puesto. A sus 61 años, el madrileño lleva 28 participaciones seguidas en esta competición de las 39 ediciones que se han celebrado y ya es tricampeón europeo.
El Jarama es el circuito donde dio sus primeros pasos, por lo que este podio sería especial. "Es la pista en la que empecé a correr, para mí es el circuito de casa" reconoce Albacete.
Un ambiente especial
Se espera una asistencia cercana a los 23.000 espectadores, una cifra que supera la edición anterior. "Es una disciplina muy especial dentro del automovilismo de competición", explica Ignacio Fernández, director del circuito.
A la expectación que generan las carreras de camiones se le une el aliciente de Albacete, sobre el que Fernández se deshace en elogios: "Es una leyenda del automovilismo", asegura al micrófono de Antena 3 Noticias.
A esto se le suma la cercanía de las gradas a la pista, lo que hace que los pilotos puedan sentir el aliento de los seguidores incluso estando a 40º grados y con todo el ruido que hay dentro de la cabina. Este domingo se conocerá el resultado final de ambos campeonatos.
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