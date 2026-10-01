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Caso Negreira

El Barcelona aclara que no se ha abierto "ningún nuevo expediente" respecto al caso Negreira

El club azulgrana asegura que el expediente de la UEFA, en relación al caso Negreira, "está sujeto a lo que se decida en el procedimiento penal que se está tramitando en España".

Joan Laporta, en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou

Joan Laporta, en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El comunicado de la UEFA confirmando la recepción de la documentación enviada por el Real Madrid sobre el caso Negreira ha provocado un cruce de comunicados. Primero por parte del Real Madrid y, minutos después, por parte del Barcelona. El club azulgrana ha querido aclarar que la UEFA "no ha abierto ningún nuevo expediente" al Barça, explicando que el expediente abierto en 2023 por el máximo organismo del fútbol europeo "no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado".

"El comunicado de la UEFA confirma la recepción de documentación remitida por el Real Madrid y que los investigadores la valorarán en el marco de la investigación ya existente. El mismo texto se refiere expresamente, en dos ocasiones, a una investigación y revisión «en curso». No anuncia, por tanto, la apertura, reapertura ni reactivación de ningún expediente, ni contiene pronunciamiento alguno sobre el fondo o el valor de la documentación aportada", indica el comunicado del Barcelona.

El club presidido por Joan Laporta recuerda que son los investigadores designados por la UEFA los que deben "determinar las actuaciones que consideren oportunas con respecto a esta documentación". "A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el FC Barcelona ni han dado traslado al Club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el Club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora", señala el Barça.

"De acuerdo con la legislación aplicable en la materia, este expediente está sujeto a lo que se decida en el procedimiento penal que se está tramitando en España y continuará estando en él. Desde el inicio de la investigación, el FC Barcelona ha continuado obteniendo la licencia UEFA, sin reparos y participando en sus competiciones", añade el Barcelona.

"El FC Barcelona reitera su plena colaboración con los órganos competentes y solicita rigor y precisión en el tratamiento informativo de este procedimiento", finaliza el comunicado del club azulgrana

Comunicado íntegro del FC Barcelona

Ante las informaciones publicadas sobre una supuesta reactivación del expediente de la UEFA por el caso Negreira, el FC Barcelona quiere realizar las siguientes precisiones:

La UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona. El expediente se inició en 2023, con la designación de dos investigadores, que desde entonces han llevado a cabo las actuaciones que han considerado oportunas. El Club ha atendido siempre todos sus requerimientos. Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado.

El comunicado de la UEFA confirma la recepción de documentación remitida por el Real Madrid y que los investigadores la valorarán en el marco de la investigación ya existente. El mismo texto se refiere expresamente, en dos ocasiones, a una investigación y revisión «en curso». No anuncia, por tanto, la apertura, reapertura ni reactivación de ningún expediente, ni contiene pronunciamiento alguno sobre el fondo o el valor de la documentación aportada.

Corresponde a los investigadores determinar las actuaciones que consideren oportunas con respecto a esta documentación. A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el FC Barcelona ni han dado traslado al Club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el Club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora.

De acuerdo con la legislación aplicable en la materia, este expediente está sujeto a lo que se decida en el procedimiento penal que se está tramitando en España y continuará estando en él.

Desde el inicio de la investigación, el FC Barcelona ha continuado obteniendo la licencia UEFA, sin reparos y participando en sus competiciones.

Para facilitar el contraste de la información, reproducimos íntegramente el texto original de la comunicación de la UEFA:

«UEFA can confirm that it has received from Real Madrid CF a substantial amount of documents related to the ongoing investigation into FC Barcelona in the matter involving José María Enríquez Negreira, the former vice-president of the Technical Committee of Referees of the Royal Spanish Football Federation (the so-called “Negreira matter”).

The UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors have also received these latest documents which they will assess as part of their ongoing review.»

El FC Barcelona reitera su plena colaboración con los órganos competentes y solicita rigor y precisión en el tratamiento informativo de este procedimiento.

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