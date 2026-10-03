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Carlos Alcaraz - Denis Shapovalov: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final del ATP 500 de Tokio

El murciano sigue cogiendo sensaciones y remonta un 2-6 en el tie-break del primer set para vencer a Arnaldi y medirse a Shapovalov por un puesto en semifinales.

Alcaraz durante el torneo de Tokio

Alcaraz durante el torneo de Tokio EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del ATP 500 de Tokio tras imponerse al italiano Matteo Arnaldi, 27 del mundo, en dos sets (7-6 y 6-1) y tras remontar un 2-6 en contra en el tie-break. El número 3 del ranking se medirá ahora a Denis Shapovalov por un puesto en las semifinales.

Espectacular remontada en el tie-break: del 2-6 al 8-6

El jugador español despertó a tiempo ante Arnaldi cuando tenía prácticamente todo perdido: "Cuando vas 2-6 abajo en el tie-break tienes que pensar en hacer algo distinto", dijo el de El Palmar cuando se vio en esa posición y fue capaz de encadenar hasta seis puntos consecutivos (2-6 al 8-6) y llevarse la primera manga de un partido que terminó finiquitando con un contundente 6-1 en el segundo y último set.

Alcaraz supo sufrir en el primero y se desmelenó en el segundo, donde llegó a romperle el servicio a su rival hasta en dos ocasiones y apenas cedió tres puntos con su saque. Con esta son ya tres victorias consecutivas del español tras su derrota ante Shelton en el US Open, una muy buena noticia teniendo en cuenta lo que se viene (Shanghái, París Bercy, ATP Finals, Copa Davis...).

Shapovalov, próximo rival... y Munar en unas hipotéticas semifinales

El canadiense Denis Shapovalov será su próximo rival en cuartos de final, un jugador al que solo se ha enfrentado en dos ocasiones y siempre se ha llevado la victoria sin ceder un set (3-0 en 1/16 de Roland Garros 2023 y 2-0 en la misma ronda de Indian Wells 2025). Además, por la misma parte del cuadro va Jaume Munar, quien se medirá al francés Jacquet, por lo que podría darse una hipotética semifinal española en Tokio. Por la parte baja del cuadro Vallejo (verdugo de Jódar) se enfrentará a Humbert o Lehecka, y Fils se medirá a Vacherot.

Hora y dónde ver el Alcaraz-Shapovalov

El partido de cuartos de final del ATP 500 de Tokio entre Alcaraz y Shapovalov se disputará no antes de las 6:00 en España (13:00 en Tokio) del domingo 4 de octubre. También podrás seguir la última hora del partido en la web de Antena 3 Deportes.

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