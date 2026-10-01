Rafa Jódar se estrella en su estreno en Tokio ante Vallejo; Davidovich cae ante Berrettini

A las victorias de Alcaraz y Munar de este jueves en el Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships les siguieron dos derrotas de Rafa Jódar y Alejandro Davidovich Fokina. El de Leganés sucumbió de forma clara ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (6-1 y 6-3), quien no dio opción a un Jódar lejos de su nivel previo al US Open.

Por su parte, Alejandro Davidovich pagó el esfuerzo realizado en el ATP250 de Chengdu, torneo que conquistó jugando la final el pasado martes, y cedió ante el italiano Matteo Berrettini (6-1, 6-7(1) y 4-6).

Jódar, k.o. a las primeras de cambio

Rafa Jódar cayó eliminado en su estreno en el Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships frente a un Adolfo Daniel Vallejo (6-1 y 6-3) que se mostró muy superior al tenista madrileño. Un duelo que apenas duró una hora y siete minutos.

El joven tenista madrileño apenas contó con dos bolas de break en todo el partido y no logró convertir ninguna. Todo lo contrario de un Vallejo que rompió seis veces el servicio de Rafa Jódar. Y es que la derrota de Jódar se explica desde el servicio: solo ganó 17 de los 45 puntos al servicio, es decir, un paupérrimo 38%.

Por su parte, el tenista paraguayo logró llevarse 28 de los 45 puntos que disputó al resto, es decir, un 62%.

Davidovich cede en tres sets ante Berrettini

Alejandro Davidovich tampoco pudo superar su estreno en el ATP500 de Tokio y cayó en tres sets (6-1, 6-7(1) y 4-6) en el italiano Matteo Berrettini, un partido que duró dos horas y veinte minutos.

Comenzó dominado Davidovick y adjudicándose el primer set de forma clara, pero el italiano reaccionó en el segundo set para igualar el partido en el tie-break.

En el tercer y definitivo parcial, Berrettini tomó la delantera y certificó su remontada. Davidovich, que llegaba a Japón recién coronado en el Chengdu Open, en el que se impuso en la final al polaco Hubert Hurkacz por 6-4 y 7-6, cosechando el segundo trofeo de su carrera, junto con el de Mallorca en julio, pagó el esfuerzo realizado en los últimos días.