El City presenta un recurso: "El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League"

El Manchester City ha presentado una apelación por el caso de las irregularidades financieras del que fue acusado culpable esta semana, según confirmó este viernes el club citizen a través de un comunicado.

"El Manchester City Football Club puede confirmar que a las 19:00 horas del jueves 1 de octubre de 2026 el Club presentó su recurso integral contra la opinión de la Comisión de la Premier League en relación con el asunto disciplinario de la Premier League", informa el City.

"La posición del club es firme en tanto que la opinión de la Premier League contiene claros errores materiales de ley, de principios, de hechos y que no es segura", señala el comunicado del Manchester City.

"El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League y existe un importante cuerpo de pruebas irrefutables que apoya esto en todas las posiciones. Respetaremos lo que resta de proceso y estamos restringidos en cuanto a lo que podemos decir hasta que todos los procedimientos hayan sido completados", finaliza el comunicado del club citizen.

Una vez presentada la apelación, se abre un plazo de doce semanas en la que esta será desgranada, antes de que se celebre una audiencia de cinco días seguidos de treinta días para determinar el resultado.

Según lo expuesto en la investigación y veredicto de la comisión independiente que ha llevado el caso, el City infló sus presupuestos durante casi una década, desde 2009 a 2018, resultando en una adulteración de sus cuentas de más de 1.000 millones de euros. Durante este tiempo, el conjunto inglés obtuvo ocho títulos, incluyendo tres de Premier League.

LA FA señala que el caso del City tiene "implicaciones graves para la integridad del fútbol"

La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) aseguró que el caso del Manchester City y el centenar de irregularidades financieras de las que es culpable tiene "implicaciones graves para la integridad del fútbol".

En un escueto comunicado, la FA ha opinado que la decisión tomada esta semana por la comisión independiente es muy importante para la integridad del deporte y que están dirimiendo sus implicaciones para actuar "donde sea apropiado".

"Mientras este proceso sigue en marcha entre la Premier League y el Manchester City, no comentaremos nada más en este momentos. Seguiremos el desarrollo muy de cerca", señala el organismo inglés.