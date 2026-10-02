Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

El City presenta un recurso: "El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League"

El conjunto citizen confirma la presentación de un recurso contra la decisión de la comisión independiente de la Premier, que concluye que el City es culpable de un centenar de irregularidades financieras.

Vista general del Etihad Stadium

Vista general del Etihad Stadium Efe

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

El Manchester City ha presentado una apelación por el caso de las irregularidades financieras del que fue acusado culpable esta semana, según confirmó este viernes el club citizen a través de un comunicado.

"El Manchester City Football Club puede confirmar que a las 19:00 horas del jueves 1 de octubre de 2026 el Club presentó su recurso integral contra la opinión de la Comisión de la Premier League en relación con el asunto disciplinario de la Premier League", informa el City.

"La posición del club es firme en tanto que la opinión de la Premier League contiene claros errores materiales de ley, de principios, de hechos y que no es segura", señala el comunicado del Manchester City.

"El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League y existe un importante cuerpo de pruebas irrefutables que apoya esto en todas las posiciones. Respetaremos lo que resta de proceso y estamos restringidos en cuanto a lo que podemos decir hasta que todos los procedimientos hayan sido completados", finaliza el comunicado del club citizen.

Una vez presentada la apelación, se abre un plazo de doce semanas en la que esta será desgranada, antes de que se celebre una audiencia de cinco días seguidos de treinta días para determinar el resultado.

Según lo expuesto en la investigación y veredicto de la comisión independiente que ha llevado el caso, el City infló sus presupuestos durante casi una década, desde 2009 a 2018, resultando en una adulteración de sus cuentas de más de 1.000 millones de euros. Durante este tiempo, el conjunto inglés obtuvo ocho títulos, incluyendo tres de Premier League.

LA FA señala que el caso del City tiene "implicaciones graves para la integridad del fútbol"

La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) aseguró que el caso del Manchester City y el centenar de irregularidades financieras de las que es culpable tiene "implicaciones graves para la integridad del fútbol".

En un escueto comunicado, la FA ha opinado que la decisión tomada esta semana por la comisión independiente es muy importante para la integridad del deporte y que están dirimiendo sus implicaciones para actuar "donde sea apropiado".

"Mientras este proceso sigue en marcha entre la Premier League y el Manchester City, no comentaremos nada más en este momentos. Seguiremos el desarrollo muy de cerca", señala el organismo inglés.

Una nueva gesta para el deporte español: Jorge Prado, primer europeo en reinar en el motocross americano

El piloto de motocross Jorge Prado

Publicidad

Deportes

Vista general del Etihad Stadium

El City presenta un recurso: "El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League"

Jaume Munar, en el torneo de Tokio

Jaume Munar arrolla a Faria y ya está en cuartos de Tokio

Joan Laporta, en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou

El Barcelona aclara que no se ha abierto "ningún nuevo expediente" respecto al caso Negreira

Florentino Pérez en rueda de prensa
Caso Negreira

El Real Madrid solicita a la UEFA que la investigación del caso Negreira "avance con la máxima celeridad"

Alexander Ceferin, presidente de la UEFA
Caso Negreira

La UEFA confirma haber recibido la documentación del Real Madrid respecto al caso Negreira

Estefania Etxebeste Giraldo, levantadora de piedras navarra
Peso

Estefania Etxebeste levanta una piedra de 166,4 kilos y bate el récord femenino

Estefania Etxebeste acaba de batir el récord femenino de levantamiento de piedra: 166,4 kilos de peso con 23 años. Lo ha hecho en su pueblo Ituren, en Navarra, y ha superando en más de tres kilos el anterior récord. Se lo ha dedicado a su madre que la acompaña en cada levantamiento.

Víctor Muñoz, en la sala de prensa de Las Rozas
Selección Española de Fútbol

Víctor Muñoz y un hipotético duelo entre la España de 2010 y la de 2026: "Sería un partido..."

El extremo del Liverpool pide el Balón de Oro para un español y asegura que intenta aprender mucho de Lamine Yamal.

Rafa Jódar gesticula en su partido ante Vallejo en Tokio

Rafa Jódar se estrella en su estreno en Tokio ante Vallejo; Davidovich cae ante Berrettini

Carlos Alcaraz, en acción en Tokio

Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi: Día, hora y dónde ver el partido de octavos del ATP500 de Tokio

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Alex Michelsen en Tokio

Alcaraz supera un peligroso estreno ante Michelsen y se cita con Arnaldi en los octavos de Tokio

Publicidad