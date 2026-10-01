Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi: Día, hora y dónde ver el partido de octavos del ATP500 de Tokio

Carlos Alcaraz se medirá este sábado a Matteo Arnaldi en los octavos de final del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships. El murciano defiende título en el ATP500 de Tokio y en su debut sufrió ante un Alex Michelsen que le llevó a los tres sets y las dos horas y media de partido.

Ahora, el campeón de siete grand slam se medirá a un Arnaldi con el que no ha perdido en sus dos duelos precedentes. En su primer cara a cara, en los octavos de final del US Open 2023, Alcaraz se llevó la victoria en tres sets (6-3, 6-3 y 6-4). Se verían las caras un año después, en Indian Wells, con triunfo para Carlitos (6-7(5) 6-0 y 6-1).

El italiano Matteo Arnaldi llega al duelo de este sábado ante Alcaraz después de derrotar en tres sets (2-6, 6-4 y 6-4) al japonés Rei Sakamoto.

Carlos Alcaraz ofreció sus primeras impresiones tras su triunfo ante Michelsen en el ATP500 de Tokio.

"No pude entrenarme al aire libre hasta el calentamiento de esta mañana y hacía mucho tiempo que no jugaba puntos al aire libre. Fue bastante diferente. Había entrenado en pista cubierta, pero las sensaciones eran distintas. La pelota se hace más grande aquí. Creo que la pista es bastante más lenta que la cubierta, sin duda. Así que fue complicado adaptarme y ajustar mi juego a estas condiciones. Estaba un poco frustrado por no poder jugar como quería, con mi estilo, siendo agresivo, porque la pelota no me lo permitía", valoró el murciano.

"Fue bastante difícil, pero estoy muy, muy contento de haberlo aceptado y de haber entendido cómo tenía que jugar. Y, obviamente, de haber conseguido la victoria al final, porque era muy, muy importante tener estas sensaciones de cara a la siguiente ronda y saber qué tenía que hacer en los próximos partidos", explicó Alcaraz.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi

El partido de octavos de final del ATP500 de Tokio entre Carlos Alcaraz y Matteo Arnaldi se jugará el sábado 3 de octubre en un horario por determinar por la organización del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships.

La crónica del partido y el resultado del Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships y las reacciones de los protagonistas.