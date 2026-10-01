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Caso Negreira

El Real Madrid solicita a la UEFA que la investigación del caso Negreira "avance con la máxima celeridad"

El club blanco emite un comunicado en el que pide a la UEFA que "los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados".

Florentino Pérez en rueda de prensa

Florentino Pérez en rueda de prensa EFE

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que, tras confirmar la UEFA la recepción de diversos documentos enviados por el club sobre el 'caso Negreira', ruega que "la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión". Además, el club presidido por Florentino Pérez insta al organismo presidido por Aleksander Ceferín que "los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados".

"La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral", indica el club blanco.

"El Real Madrid C. F. considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados", añade el Real Madrid.

"Nuestro club continuará colaborando activamente con UEFA y ejerciendo cuantas actuaciones estén a su alcance para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo", concluye el comunicado del club blanco.

Comunicado íntegro del Real Madrid

Ante la comunicación realizada en el día de hoy por UEFA en relación con el denominado “caso Negreira”, el Real Madrid C. F. manifiesta lo siguiente:

UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C. F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral.

El Real Madrid C. F. considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados.

Nuestro club continuará colaborando activamente con UEFA y ejerciendo cuantas actuaciones estén a su alcance para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo.

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