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Víctor Muñoz y un hipotético duelo entre la España de 2010 y la de 2026: "Sería un partido..."

El extremo del Liverpool pide el Balón de Oro para un español y asegura que intenta aprender mucho de Lamine Yamal.

Víctor Muñoz, en la sala de prensa de Las Rozas

Víctor Muñoz, en la sala de prensa de Las Rozas Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Víctor Muñoz ha comparecido este jueves en plena concentración de la selección española en Las Rozas y solo dos días después del triunfo (4-1) ante Croacia en el Sánchez Pizjuán. El extremo del Liverpool ha explicado que para él no es un problema ser el suplente de Lamine Yamal en la selección española y que trata de aprender "mucho" del futbolista del Barcelona.

"Intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío, que está conmigo en el día a día. En mi día a día, me ayuda mucho. Compartimos muchos momentos juntos y poder tener esa competencia y verlo entrenar cada día es todo un privilegio para mí. Y no sólo de él, sino de poder aprender de todos los jugadores del equipo", explicó Víctor Muñoz.

El extremo de 23 años, nacido en Barcelona el 13 de julio de 2003, habló sobre sus sensaciones en el partido ante Croacia del pasado martes.

"Me encontré muy bien y más con estos jugadores. La manera de jugar de la selección incrementa y potencia mi fútbol. Me quedé con ganas de jugar más. Estoy con ganas e ilusión", indicó el futbolista del Liverpool.

Ante la posibilidad de que sea titular ante la República Checa si el seleccionador, Luis de la Fuente, da descanso a Lamine Yamal, el extremo catalán respondió que "poder jugar cada partido de inicio o de reserva es increíble. No sé que intenciones tiene el míster, pero todo el mundo está entrenando bien y con ganas de jugar".

El futbolista del Liverpool contó lo que le pide De la Fuente.

"Que sea como soy en el campo, que intente ayudar al equipo ofensiva y defensivamente, que intente ser vertical, que vaya a por el uno contra uno. Lo que son mis virtudes e intento ponerlas a disposición del equipo", subrayó el futbolista de 23 años.

"La España de 2010 es un equipazo, con leyendas, jugadores que han hecho historia..."

Víctor Muñoz se refirió al debate abierto de si la selección actual, ganadora del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, es mejor o no que la que conquistó el de Sudáfrica en 2010 con Vicente del Bosque como técnico.

"La España de 2010 es un equipazo, con leyendas, jugadores que han hecho historia en España. No sabría qué responder. Sería un partido increíble y seguro que sería bonito de ver", opinó Víctor Muñoz.

En cuanto al Balón de Oro, el extremo catalán expresó su deseo de que lo gane un español, sin concretar quién acumula más méritos, y habló de las diferencias entre la Premier League y la Liga española.

"Noto muchas diferencias. La Liga es más táctica y los partidos de la Premier son mucho más físicos. Noto la intensidad en los entrenamientos. Me está ayudando a crecer", reconoció Víctor Muñoz.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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