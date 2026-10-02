Jaume Munar arrolla a Faria y ya está en cuartos de Tokio

Jaume Munar se clasificó este viernes para los cuartos de final del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships tras superar al portugués Jaime Faria (6-1 y 6-1) en una hora y tres minutos. El tenista balear firmó una grana actuación y no dio opciones al jugador luso, que solo fue capaz de anotarse dos juegos.

Munar, número 64º de la ATP, se medirá en cuartos de final del ATP500 de Tokio al francés Kyrian Jacquet, verdugo del italiano Luciano Darderi (6-3 y 7-6(5)). El tenista español logró seis breaks ante Faria y ganó 27 de los 38 puntos que jugó con su servicio. Además, se anotó 27 de los 45 puntos disputados al resto.

Posibles semifinales ante Alcaraz

Jaume Munar, si logra superar al francés Kyrian Jacquet en cuartos de final, podría cruzarse con Carlos Alcaraz en unas hipotéticas semifinales. El tenista murciano, actual campeón en la capital japonesa, superó en su debut a un buen Alex Michelsen, que fue capaz de llevarle a los tres sets.

El campeón de siete grand slam se medirá este sábado al italiano Matteo Arnaldi, el cara a cara refleja un 2-0 a favor de Alcaraz. El ganador del duelo entre Alcaraz y Arnaldi se verá las caras en cuartos de final con el ganador del Shapovalov - Tabilo.