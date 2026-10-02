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Ryan Lasko, joven promesa de los Athletics, queda tetrapléjico después de un fuerte choque en un partido de béisbol

El jugador de 24 años impactó con su compañero Devin Taylor mientras los dos iban hacia la pelota. Algo que provocó que Lasko se fracturara dos vértebras del cuello.

Ryan Lasko, en plena recuperación

La terrible historia de Ryan Lasko, jugador de béisbol que se quedó tetrapléjico tras chocar con un compañero en pleno partido | Javier Alba

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Sergio Toledano
Publicado:

El pasado 30 de junio, la vida de Ryan Lasko cambió por completo. El jugador de los Midland RockHounds se había posicionado como una de las jóvenes promesas de los Athletics en la posición de jardinero, es decir, como uno de los jugadores defensivos cuya principal función es atrapar la pelota en el aire y recuperarla.

Precisamente, aquel día, los Midland RockHounds jugaban contra los Frisco RoughRiders en la Liga de Texas y Lasko corría hacia la pelota, con la intención de atraparla. Una jugada que el jugador de 24 años había hecho miles de veces, aunque en esta ocasión, su compañero Devin Taylor iba en la misma dirección.

Un accidente que le cambió la vida

Esto provocó que ambos jugadores se chocaran fuertemente el uno con el otro y que Lasko se quedara inmóvil en el suelo, mientras que Taylor se levantó rápidamente. El golpe le causó una fractura de las vértebras C6 y C7 del cuello y dejó a Lasko tetrapléjico, después de una cirugía de urgencia para descomprimir la columna vertebral.

Varios meses después de la colisión, el jugador estadounidense ha querido hablar sobre cómo se sintió tras el golpe que le ha cambiado la vida.

"Puedo explicarlo como si fuera una muerte, porque así lo siento. Es como si hubiera pasado por todo el proceso de duelo", comentó Lasko, en una entrevista con 'The Associated Press'. Ahora, Lasko intenta retomar su vida en su casa de Nueva Jersey junto a su familia y su novia.

"Estoy seguro de que volveré a andar", indica Ryan Lasko.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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