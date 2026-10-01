Estefania Etxebeste levanta una piedra de 166,4 kilos y bate el récord femenino

Estefania Etxebeste Giraldo ha hecho historia en el levantamiento de piedra con 165 kilos de peso pero que en la báscula de los jueces resultó ser algún kilo más. " Los jueces suelen llevar sus básculas y la piedra pesaba 166,4 kilos", nos ha contado Estefania Etxebeste en una entrevista a Antena3 Deportes.

Se ha convertido así en la primera mujer del mundo en levantar en piedra 166,4 kilos, superando el récord de los 163. Estefanía aún no es consciente de lo que ha logrado. "Lo estoy asimilando poco a poco tras la competición", admite la navarra días después de conseguir el récord. Ella nunca hubiera imaginado esta marca en el levantamiento de piedra.

La competición se ha celebrado en su tierra, en Ituren, Navarra. A este deporte Estefanía llegó por casualidad, una prueba como regalo de cumpleaños fue el comienzo de todo. "Yo creo que puedo hacer este deporte o que me puede gustar", eso fue lo que pensó después de probar y ahora aquí está, siendo la primera mujer del mundo en levantar 165 kilos de piedra.

Cada levantamiento y récord va por su madre asesinada

Imanol, su entrenador le da la fuerza y la confianza que ella necesita para enfrentarse a nuevos retos y creerse capaz, pero detrás de cada levantamiento hay alguien más, su madre. La madre de Estefanía murió cuando ella tenía seis años. Fue asesinada por una banda de sicarios y desde entonces la tiene presente cada día.

"Demuestro en las plazas lo que hago por ella", asegura Estefania nos habla de su madre a la que recuerda emocionada.

Y hay un detalle en Estefanía con el que homenajea a su madre de manera constante: ella cuida sus uñas y las lleva siempre bien pintadas en honor a su madre que era esteticista. "Fue una mujer muy luchadora y ya se de donde me ha venido a mí esa fuerza". Con cariño Estefanía habla de su madre a la que siempre tiene presente.

Estefanía siente la fuerza interna que le da recordar a su madre y seguirá usando esa energía para levantar todo lo que se le ponga por delante, de momento y después de lograr este récord, Estefania Etxebeste no tiene de momento pensado superar su propio reto, ahora quiere descansar y darle al cuerpo un respiro.

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