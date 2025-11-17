Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El autor del cartel de la Cabalgata de Reyes de Sevilla con una camiseta del Betis denuncia acoso e insultos

El pintor Fernando Vaquero ha denunciado haber sufrido "acoso cibernético, insultos y amenazas telefónicas" por su cartel para la Cabalgata de Reyes de Sevilla, en el que aparece una camiseta del Betis pero no una del Sevilla FC.

Cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla del pintor Fernando Vaquero

Cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla del pintor Fernando Vaquero

El pintor sevillano Fernando Vaquero ha denunciado a través de su cuenta de X el acoso que está sufriendo tras la presentación del cartel que ha creado para la Cabalgata de Reyes Magos en Sevilla, un cartel en el que aparece una camiseta del Betis pero no una del Sevilla FC.

"Ante el acoso cibernético, los insultos, las amenazas telefónicas de madrugada y otros tipos de bullying que estoy sufriendo, he decidido no hacer ningún tipo de declaración a ningún medio ni responder a ningún comentario en redes", indica Fernando Vaquero.

"En ningún momento se ha pretendido excluir a nadie ni dividir a nadie en esta obra. He querido plasmar simplemente cómo los niños, en sus cartas de Reyes, piden entre otras cosas camisetas de fútbol y para representar esta idea he recurrido a un recuerdo de mi infancia, en el que me regalaron una camiseta del Betis", asegura el pintor sevillano en sus redes sociales.

"No he cobrado absolutamente nada por realizar el cartel"

Fernando Vaquero también aclara que "no he cobrado absolutamente nada por realizar el cartel" y que lo pintó "como un regalo sincero a mi ciudad".

"También quiero aclarar algo que se está comentando: no he cobrado absolutamente nada por realizar el cartel. Lo hice como un regalo sincero a mi ciudad, un gesto de cariño que, por desgracia, algunas personas han querido interpretar como un regalo envenenado. Entiendo que una obra pueda ser criticada, pero lo que estoy sufriendo va mucho más allá: es ciberacoso agresivo, desproporcionado y malintencionado", concluye Fernando Vaquero.

El cartel fue presentado por el Ayuntamiento de Sevilla en un acto celebrado el pasado sábado 15 de noviembre. "¡Cuenta atrás para uno de los días mágicos del año! Ya hay cartel de la #Cabalgatasvq2026", informaba el consistorio sevillano en sus redes sociales.

Las críticas e insultos hacia Fernando Vaquero vienen por le hecho de haber incluido una camiseta del Betis en el cartel y no una del Sevilla FC.

En el ya polémico cartel aparecen dos niños en la mañana del 6 de enero, en el momento de despertarse e ir a abrir los regalos traídos por los Reyes Magos y donde se puede ver colgada una camiseta del Betis del pomo una puerta y una túnica de la Hermandad de la Macarena.

