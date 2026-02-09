La inexplicable opinión de Mouratoglou sobre Djokovic: "No gana el 25º Grand Slam porque no está motivado"

Patrick Mouratoglou no deja de generar polémica entre propios y extraños, y es que tras decir que Sinner y Alcaraz no tienen porque ser peores que el Big Three en su mejor momento, el técnico francés ha reconocido que si Djokovic no ha ganado su 25º Grand Slam es porque no está lo suficientemente "motivado".

"No creo que Djokovic esté lo suficientemente motivado"

"El único obstáculo que separa a Novak Djokovic de ganar el 25º Grand Slam es su motivación. No creo que esté motivado lo suficiente porque si lo hubiera estado, lo hubiera conseguido. Lo estaba de manera loca para los Juegos de París y se llevó el oro batiendo a Carlos Alcaraz en la final", apuntó.

"Si hubiera estado motivado habría ganado ya su 25º Grand Slam"

El conocido preparador de tenis quiso explicar su punto de vista de forma más detallada, y se centró principalmente en que Djokovic no está totalmente motivado: "Siempre ha hecho todo por conseguir los objetivos durante su vida. Es el mejor de la historia sin duda pero antes cada vez que iba a un Grand Slam estaba preparado para ganar. Ahora no, y no se espera que pueda hacerlo ¿Por qué? No es la edad, ni el nivel de tenis, porque está en forma. Si entrena y se prepara puede jugar a un gran nivel", reconocía Mouratoglou.

Macci, sobre Mouratoglou: "Solo quiere que hablen de él"

Destacó también que el balcánico de 38 años "no recupera también como antaño, pero puede hacer los partidos fáciles hasta por lo menos los cuartos o las semifinales". Sus declaraciones no han gustado a muchos expertos del tenis, entre ellos su homónimo Rick Macci, que le criticó en redes sociales: "Me preguntaron sobre la última pulla absurda de Mouratoglou: Novak no está lo suficientemente motivado para ganar otro Grand Slam... solo quiere que hablen de él. Tiene razón a medias, pero es la persona equivocada. Tiene una motivación increíble para ganar otro Grand Slam y Patrick quiere que hablen de él", dijo el también exentrenador de Serena Williams.

Días antes, Patrick se 'metió' en un lío con estas declaraciones: "Para esos que piensan que Djokovic venciendo a Sinner significa que el Big Three juega mejor tenis que Alcaraz y Sinner, es de ser muy corto de miras", algo que llamó la atención hasta del mismísimo Nadal, que contestó a la publicación con emojis "🤭🫣🤣🤣🤣".

