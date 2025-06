Coco Gauff deprime a Sabalenka, reina en París y coge el testigo definitivo de Serena Williams

Coco Gauff (Atlanta, 2004) volvió a sacar de sus casillas a la número 1 del mundo en una final de Grand Slam. Después de negarle el título en el US Open 2023, la joven americana ha conquistado su primer Roland Garros (perdió su primera final en 2022) tras desesperar a una impaciente, nerviosa y errática Sabalenka en un duelo que superó las dos horas y media de duración: 6-7 (5), 6-2 y 6-4, y que vivió 15 roturas de servicio. Cori se hace con su segundo grande y también decanta a su favor el cara a cara (6-5).

La nº1 vuelve a estrellarse ante Gauff: ¡70 errores no forzados!

De Serena Williams a Coco Gauff. Diez años han tenido que pasar para que el tenis estadounidense volviera a reinar en la ciudad del amor. Y tenía que ser Cori, la gran esperanza del tenis norteamericano, el presente y el futuro, la 'heredera' de la gran Serena Williams, quien noqueara de nuevo a la mejor tenista del planeta. Sabalenka, que venía de ganarle en la final de Madrid y que había apeado a Swiatek en semifinales cortando la racha de 26 victorias consecutivas en París, perdió su primera final en Roland Garros tras cometer 70 errores no forzados (40 más que su rival) y entregar 9 veces su servicio. 'La tigresa', pese a todo, se llevó el primer set en el tiebreak tras ir dominando 4-1 y posteriormente ir por debajo en la muerte súbita 1-4.

Sin embargo, Gauff reseteó y emergió en el segundo set para desplegar su mejor tenis. Un ejercicio sublime de cómo aguantar las embestidas de una pegadora nata como Aryna y de jugar los puntos importantes con una inteligencia táctica pocas veces vista en el tenis femenino. Cori mostró una actitud ejemplar que le valió con no perder la cara al partido y ser un muro desde el fondo de pista, donde edificó desde la paciencia y la resiliencia una de las victorias más emocionantes de su corta carrera.

La bielorrusa, por su parte, se rompió por completo en el discurso postpartido: "Perdón por haber jugado esta final de forma tan terrible", le dijo a su equipo y a la grada de la Chatrier. No era para menos, el Slam parisino era y sigue siendo uno de los dos majors que le quedan por levantar (Roland Garros y Wimbledon), pero esta vez, sin quitarle ni un ápice de mérito a Cori, Aryna hizo 'méritos' para no ganarlo. Los 70 errores no forzados y el haber entregado nueve veces su saque fue una losa demasiado pesada ante una de las jugadoras más luchadoras y estables del circuito, que a diferencia de la bielorrusa afrontó el partido con un semblante y una mentalidad de hierro. Impasible ante los reveses del partido -que los hubo- reaccionó con madurez y estabilidad frente a una rival desesperada, nerviosa, impaciente y que buscaba excusas en su box.

Sabalenka pierde su segunda final de Slam en 2025

Una derrota que deja KO a la número 1, a la que nadie gana en regularidad, pero que en las finales se muestra más vulnerable que nunca. En 2025 ha jugado siete y ha perdido cuatro (Indian Wells y Stuttgart), incluidas las dos finales de Grand Slam (Open de Australia y Roland Garros). 'La tigresa' acumula un balance de 20 títulos y 18 finales perdidas. Derribar el mito de Swiatek no fue suficiente para reinar en París. Sabalenka se marchó abatida, canceló las entrevistas pospartido y solo se presentó a la rueda de prensa. Día para olvidar. Pero volverá "más fuerte", como ella misma pronunció entre lágrimas ante la afición francesa.

Gauff, por su parte, se adjudica así su segundo major con apenas 21 años, el segundo diferente tras el del US Open 2023 y de nuevo ganando a Sabalenka en la gran final. A Estados Unidos le ha costado más tiempo que a España (de Nadal a Alcaraz) el encontrar un 'reemplazo' a Serena Williams. Jennifer Capriati en 2001 fue la última norteamericana, no llamada Serena Williams, que ganó en París.

