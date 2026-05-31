España se enfrenta a una jornada de calor extremo con máximas de hasta 40 °C

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra una jornada de estabilidad durante este domingo para la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados en general, tormentas en el este y temperaturas máximas de hasta 40 ºC en el sur.

Sin embargo, según la agencia, en el Pirineo e Ibérica orientales se darán fenómenos significativos, probables chubascos y tormentas localmente fuertes que podrán ir acompañados de granizo, así como en otras zonas montañosas del este. Las temperaturas que superarán los 34-36 ºC en la mayor parte del interior de la mitad sur peninsular y en zonas del tercio nordeste y que podrían rebasar los 38-40 ºC en el área del Guadalquivir.

Avisos amarillos

Además, pone en aviso amarillo por la tarde a Andalucía y la Comunidad de Madrid por temperaturas máximas y a Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana por tormentas y lluvias.

En Sevilla y Córdoba, los termómetros alcanzarán máximas con 39 ºC, seguidas de los 37 ºC de Badajoz, Ciudad Real, Huelva y Jaén. Por el contrario, las mínimas serán los 10 ºC de Burgos y Vitoria y los 11 ºC de Pamplona y Lugo.

Paralelamente, las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en regiones del centro norte y con la excepción de Galicia, los litorales cantábricos y Cataluña, donde se esperan pocos cambios o ascensos. Donde sí aumentarán, es en litorales de Andalucía, Melilla y Ceuta, aunque no habrá apenas variaciones en el resto del país.

Asimismo, destacarán las bajadas de las temperaturas mínimas en la mitad noroeste peninsular y los incrementos en Andalucía, mientras que se prevén valores elevados para la época en la mayor parte del interior de la mitad sur peninsular y en las depresiones del nordeste.

En el centro y tercio sur peninsular y en el litoral mediterráneo se darán noches tropicales, con mínimas que se elevarán por encima de los 20 grados.

Frente al predominio de cielos despejados, la Aemet predice cielos nublados en el norte de Canarias, en Menorca y en puntos del litoral de Cataluña y de Alborán; solo al principio del día en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica y por la tarde en el tercio este peninsular.

En cuanto al viento, soplará alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del norte en los litorales atlánticos gallegos y viento flojo en el resto, tendiendo a arreciar por la tarde, mientras que predominarán las componentes sur y este en el Mediterráneo, la norte en el norte peninsular y la oeste en el resto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.