Sánchez pide tiempo para desarrollar su proyecto y asegura que seguirá "hasta 2027 y más allá"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo su voluntad de mantener la hoja de ruta del Ejecutivo hasta 2027 y "más allá", y ha pedido tiempo, "determinación", "acción" y autonomía política para desarrollar su proyecto frente a una "oposición marrullera" que, según ha denunciado, pretende "derribar" al Gobierno de coalición progresista "con malas artes".

Sánchez ha clausurado en Madrid el 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España, celebrado en la sede de UGT de la Avenida de América, en su primer acto público de partido tras conocerse las actuaciones judiciales que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en el marco de la investigación del llamado caso Leire Díez.

Ante las juventudes del partido, el líder socialista ha tratado de ordenar su intervención en torno a dos ideas: la determinación para resistir la ofensiva política de la derecha y la acción de Gobierno como respuesta a los problemas del país. En ese marco, ha defendido que el PSOE "nunca da una batalla por perdida", que se levanta ante las dificultades y que seguirá gobernando pese a las presiones para acortar la legislatura.

Balance de ocho años: empleo joven, FP, vivienda y bono cultural

"Mañana se cumplen ocho años de la moción de censura y del cambio político que incorporamos al país", ha recordado Sánchez, que ha utilizado ese dato para contraponer la situación de 2018 con la actual. Según ha señalado, entonces la tasa de paro juvenil se situaba en el 36%, mientras que hoy está "12 puntos por debajo", y la temporalidad en la contratación juvenil se ha reducido "30 puntos".

También ha destacado la creación de 400.000 nuevas plazas públicas de Formación Profesional y la puesta en marcha del bono cultural joven.

El presidente ha defendido asimismo las políticas de vivienda del Ejecutivo y ha asegurado que en el primer trimestre se ha alcanzado el mayor nivel de licitación de vivienda desde 2008, con 465 millones de euros destinados a construir vivienda para jóvenes.

Sánchez ha vinculado esa línea de actuación con el objetivo de que en 2030 la vivienda protegida represente el 8% del parque total, frente a una etapa, ha dicho, en la que "se vendía la vivienda protegida a los fondos buitre".

"Estamos para avanzar. No negamos los problemas, pero no se puede negar el avance", ha afirmado el secretario general socialista, que ha sostenido que España lleva ocho años progresando en crecimiento económico, creación de empleo, derechos y libertades. Frente a ello, ha acusado a la oposición de querer "demoler estos ocho años de libertades y prosperidad" y de intentar que España "se frene o retroceda".

Sánchez ha respondido también a las críticas del expresidente José María Aznar, al que ha reprochado sus llamamientos contra el Gobierno. "Llevo escuchando a Aznar decir que quien pueda hacer que haga. Es un do de pecho desafinado de un personaje que siempre se ha sobreestimado", ha dicho.

A su juicio, Aznar aportó a la política española "la corrupción, la gran mentira del 11M e incorporar a España a una guerra ilegal". Para Sánchez, esas palabras no son solo "un grito de desesperación y frustración", sino también "una proclama antidemocrática", porque en democracia, ha añadido, gobierna "quien más votos suma" y no quien busca "atajos".

Sánchez asegura que no niega los problemas y dificultades

Sobre la crisis abierta por las investigaciones judiciales, Sánchez ha asegurado que el PSOE ha actuado "con contundencia" cada vez que ha detectado comportamientos contrarios a sus principios, pero ha advertido de que también responderá "con contundencia" ante los "infundios".

"No vamos a permitir que la oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este Gobierno de coalición progresista con sus malas artes", ha subrayado.

"Los marrulleros, con sus maniobras; y nosotros, a gobernar hasta 2027 y más allá"

El presidente ha insistido en que el Ejecutivo no niega "los problemas y dificultades", sino que los afronta, tanto cuando son internos como cuando proceden del contexto internacional. Pero ha recalcado que esa situación no puede ocultar, en su opinión, que España vive "su mejor momento en años" en términos económicos y sociales.

Sánchez ha proyectado además su discurso hacia 2030. Ha planteado como metas situar la tasa de paro en el entorno del 8%, homologable a la media europea; aumentar el peso de la vivienda protegida para contener los precios; y elevar del 60% actual al 80% el porcentaje de electricidad procedente de energías limpias.

"El tiempo te da la perspectiva para saber que nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles", ha afirmado.

Feminismo, autonomía política y "no a la guerra"

El líder socialista ha apelado también a la autonomía del proyecto socialdemócrata frente a lo que ha denominado una "tecnocasta" que utiliza las redes sociales para expandir "miedo y odio", y frente a gobiernos "reaccionarios" a ambos lados del Atlántico.

En esa misma línea ha rechazado las presiones para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y ha reivindicado el "no a la guerra" como una seña de identidad socialista, en alusión a Ucrania, Oriente Medio y a la guerra de Irak, que ha atribuido al Gobierno de Aznar.

El presidente ha cerrado su intervención reivindicando sus "ganas" de continuar al frente del Ejecutivo y del PSOE. "Ser presidente del Gobierno de España, que es el mejor país del mundo, es un honor. Ser secretario general del PSOE, que hace a nuestro país más grande, es el mayor orgullo que se puede tener", ha concluido.

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