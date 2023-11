El 'recado' de Juan Carlos Ferrero a Alcaraz de cara a 2024: "Tiene que ser profesional..."

Juan Carlos Ferrero, mentor, entrenador y 'creador' de mucho de lo que es Carlos Alcaraz, ha repasado en la 'Cadena Ser' el año de su pupilo y los aspectos a mejorar de cara a 2024.

Alcaraz cerró ayer la temporada tras perder 3-6 y 2-6 ante Novak Djokovic en las semifinales de la Copa de Maestros. No ha sido el mejor final de año para el murciano, que ha perdido 5 de los últimos 9 partidos.

"Tiene que ser profesional todo el tiempo"

El extenista valenciano ha lanzado un aviso a navegantes dirigido a su jugador: "El pero de la temporada es que a partir del US Open hemos bajado un poquito el nivel, y en ese aspecto hay que mejorar, estar más concentrado en lo que es ser profesional todo el tiempo y de cara a toda la temporada", empezó apuntando el ganador de Roland Garros 2003.

"Hay que entrenar cuando toca y pasárselo bien cuando toca"

Ferrero ha incidido en todo lo que conlleva ser jugador de tenis e intentar codearte con los más grandes: "Para ser un gran profesional hay que controlar todas las áreas. Entrenar tres horas durante el día en la pista y luego está el resto del día fuera. Hay que hacer las cosas cuando toca; entrenar cuando toca, pasárselo bien cuando toca, desconectar cuando toca, y bueno, en ese aspecto hay que mejorar ciertas cosas que él las sabe y lo está intentando", asegura.

No obstante, Alcaraz ha mejorado los resultados de la temporada de 2022, y no era nada fácil (6 títulos, campeón de Wimbledon, 2 Masters 1.000 y 17 semanas como nº1): "Creo que Carlos ha conseguido alrededor de 2.000 puntos más sin jugar Australia y eso dice mucho del esfuerzo que ha hecho en cada torneo por sumar y sumar, y seguir apretando".

En estos últimos meses donde los resultados del español no han sido tan positivos como a principio de año se ha hablado mucho del calendario y de la cantidad de partidos que ha disputado (79): "Al final jugar no es que haya jugado tantos torneos, pero sí ha jugado muchos partidos. Pero si eres muy bueno vas a jugar estos partidos mucho tiempo, hay que hacerse a la idea, ser profesional en ese aspecto y saber que es tu trabajo y aceptarlo".

"Se me cae la baba viendo jugar a Djokovic"

El exnúmero 1 del mundo quiso terminar su intervención deshaciéndose en elogios hacia Novak Djokovic: "Se me cae la baba viéndolo jugar, cómo toca la pelota, cómo se mueve. Cuando realmente mentalmente está bien, al 100% y no se despista un poquito con ciertas cosas, es una barbaridad cómo maneja los tiempos y cómo maneja los momentos calientes del partido. Tiene una calidad impresionante, a la vez que te mete presión absolutamente en todos los puntos. No hay una vez que le veas fallar dos bolas seguidas en todo el partido, ni una sola vez", sentenció. El serbio desequilibró la balanza a su favor ante Carlos en el partido del sábado (3-2).