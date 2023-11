Carlos Alcaraz: "Me hubiera gustado llegar en mejor forma..."

Carlos Alcaraz no pudo debutar con victoria en las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de año y que el murciano se perdió la temporada pasada por lesión, y cayó en su puesta de largo ante el alemán Alexander Zverev (6-7 (3), 6-3 y 6-4). El murciano reconoce que no ha llegado como le hubiera gustado a la recta final del año, algo que debe pulir en el futuro si, según él, quiere ganar la Copa Masters alguna vez.

"Si quiero ganar este torneo alguna vez y terminar el año como número uno, tengo que llegar a este punto tranquilo, bien y con ganas de ganar todo lo que se ponga delante", indicó el murciano.

El campeón de Wimbledon reconoció que la experiencia en las ATP Finales fue "increíble" y explicó que es la mejor salida a la pista de todo el año".

El número 2 de la ATP elogió a su rival y destacó el gran servició de Zverev, "uno de los mejores del circuito".

"Venía entrenando bastante bien y con buenas sensaciones, pero en la derrota de hoy no me he sentido bien a nivel tenístico. Me hubiera gustado llegar en mejor forma y Zverev tiene uno de los mejores saques del circuito", apuntó Alcaraz.

"Estoy bien, mi cansancio es más mental. El año ha sido largo, muy exigente y tengo que mejorar para llegar mejor a nivel mental a esta parte de la temporada", añadió el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

El tenista de El Palmar mostró su disconformidad con la pista y la velocidad de la misma.

"Esta superficie es la más rápida del año, eso es seguro. No sé por qué ponen este tipo de superficie al final del año porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura es mucho más lento. Luego venimos aquí al Masters y ponen esta pista tan rápida. No sé por qué. No voy a decir que deberían hacer el torneo al aire libre o bajo techo. No entiendo lo de la velocidad de la superficie porque nunca hemos jugado en una superficie como esta en el año", puntualizó Alcaraz.

"¿Djokovic? Merece acabar el año como número uno"

El murciano elogió la temporada de Novak Djokovic y el hecho de que el serbio termine como número 1 por octava vez en su carrera.

"Se lo merece seguro. Ha ganado tres Grand Slams y llegó a la final del cuarto. Ganó dos o tres Masters 1000. Merece acabar el año como número uno. Solo ha perdido cinco partidos en el año. Es increíble. He oído que ha dicho que no ha sido el mejor año de su carrera. Es increíble", indicó Alcaraz entre risas.

"He luchado por el número uno contra él. Tuve oportunidades en el último torneo que he jugado y no las aproveché. Todo lo que puedo felicitarle. Trabajaré para tener la oportunidad en el próximo año", insistió Alcaraz.

Por último, el murciano habló sobre los dos partidos que le restan en la Copa Masters en la fase de round robin frente a Daniil Medvedev y Andrey Rublev.

"Tendré que estar muy, muy concentrado en cada partido si quiero tener una oportunidad. Medvedev ahora mismo no falla una bola, es un muro. Y en los últimos torneos ha sido incluso más agresivo, como en las semifinales del US Open. Rublev pega fuerte a cada pelota. Su derecha es de las mejores del circuito y golpea al máximo durante tres horas", concluyó Alcaraz.