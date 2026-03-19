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Rafa Nadal

Rafa Nadal será investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

El extenista recibirá la máxima distinción que concede una institución académica el próximo 24 de marzo.

Rafa Nadal, investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca

Rafa Nadal, investido doctor honoris causa por la Universidad de SalamancaEFE

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Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slam, será investido doctor honoris causa, máxima distinción que concede una institución académica, por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) el próximo martes 24 de marzo.

Según ha comunicado este jueves la universidad, el acto estará presidido por el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar García Suárez, y se celebrará a partir de las 17:00 horas en el Rectorado de la UPM. Además, durante el acto, Javier Durán, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la UPM, actuará como padrino e impartirá la 'laudatio'.

"Este nombramiento, a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM, es un reconocimiento a Rafael Nadal, considerado el mejor deportista español de todos los tiempos", recalcó la UPM, que destacó del balear sus 22 títulos de Grand Slam, el haber sido número 1 del mundo, o sus dos medallas de oro olímpicas.

"Unos valores humanos ejemplares"

La universidad destacó que el extenista español, "además de ser una figura indiscutible del deporte, también ha destacado en su vida por la proyección de unos valores humanos ejemplares, basados en el esfuerzo y la perseverancia, cualidades que lo han convertido en un referente dentro y fuera de las pistas de tenis".

"Estos valores coinciden plenamente con los principios de excelencia, integridad, trabajo y solidaridad que la Universidad Politécnica de Madrid transmite a sus estudiantes y a la sociedad", apostilló la UPM sobre el extenista, también investido honoris causa el año pasado por la Universidad de Salamanca.

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