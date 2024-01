Rafa Nadal podría jugar el Open de Australia 2025: "Me dijo que si no está lesionado..."

El recién estrenado 2024 podría ser el último en la carrera profesional de Rafa Nadal, o tal vez no... El tenista balear, ganador de 22 Grand Slams, volvió en Brisbane (ganó a Thiem y Kubler) a principios de año tras 12 meses sin competir, pero en el encuentro ante Thompson (7-5, 6-7 y 3-6) sufrió un pequeño microdesgarro que le ha obligado a renunciar al Open de Australia que empieza este mismo domingo.

Una mala noticia para Nadal, que en 2023 ya se despidió muy pronto (segunda ronda ante McDonald) tras lesionarse de gravedad el psoas ilíaco. No obstante, en pocos días volverá a entrenar para fijarse próximos objetivos.

Tiley: "Nadal me ha dicho que si no está lesionado volverá"

Las buenas nuevas, o eso al menos nos ha hecho creer Craig Tiley, director del Open de Australia, es que tal vez podamos ver a Rafa en la edición del año que viene (2025): "Simplemente le dije que estábamos ansiosos por verlo en enero de 2025. No dijo que no, reaccionó diciendo: 'Si juego, me siento bien y no estoy lesionado, volveré'", aseguró Tiley en el 'AO Show'.

Tiley, acostumbrado a precipitarse más de la cuenta

No es la primera vez que el mandamás del torneo oceánico se va de la lengua más de la cuenta o simplemente dice algo que no está confirmado, es más, a principios de octubre de 2023 ya confirmó la presencia de Nadal en la edición que arranca este domingo: "Podemos revelar en exclusiva que Rafa volverá. Ha estado fuera la mayor parte del año y, al hablar con él los últimos días, confirmó que regresará (al Abierto de Australia), lo cual nos entusiasma mucho. Es increíble", dijo.

Sin embargo, Nadal aún no lo había anunciado públicamente y poco después 'desmintió' a Tiley: "Aprecio el voto de confianza del Abierto de Australia, estoy entrenando todos los días y trabajando duro para volver lo antes posible", dijo el balear en sus redes. Efectivamente su intención era competir en el primer Grand Slam de la temporada pero no fue hasta varias semanas más tarde cuando lo oficializó, desgraciadamente este inoportuno microdesgarro le ha impedido jugar en Melbourne, donde es campeón de las ediciones de 2009 y 2022.

Lo que está claro es que Rafa ha anunciado en varias ocasiones que 2024 será su último año "casi seguro" pero no se aventura a ponerse un plazo por si su cuerpo le respeta más de lo esperado y su deseo sigue siendo competir al más alto nivel. De momento, su objetivo sigue siendo llegar en forma a la gira de tierra, especialmente a Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París.