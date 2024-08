Rafa Nadal se lo piensa: "Estoy haciendo mi camino"

El futuro a corto y largo plazo de Rafa Nadal sigue siendo una incógnita, una interrogación en mayúsculas de la que ni él mismo conoce la respuesta. El tenista de 38 años solo sabe que competirá en la Laver Cup 2024 de Berlín (20 a 22 de septiembre), y a partir de ahí tomará una decisión. No jugará el US Open (se ha perdido 6 de lo último 8 Grand Slams).

Las preguntas de los periodistas sobre su retirada se suceden de manera ininterrumpida en cada acto, torneo o partido que cuenta con la presencia del balear. La última sucedió este domingo en el Mallorca-Real Madrid (1-1), y la respuesta del español no varió un ápice respecto a las que lleva dando las últimas semanas, especialmente después de que su aventura en los Juegos de París finalizara eliminado en segunda ronda ante Djokovic en individuales y en cuartos de final de dobles con Alcaraz ante Ram y Krajicek.

"No puedo vivir cada día pensando si me retiro no me retiro. Cuando llegue el momento lo sabréis, y yo también"

"Anímicamente bien... Ya veremos, tengo que jugar la Laver Cup y después ya veremos. No estoy en periodo de reflexión, sino de vacaciones. Intento no reflexionar durante las vacaciones para que sean mejores. Vuelvo a entrenar, tengo la Laver Cup por delante pero no tengo prisa ni por hacer una cosa u otra. No puedo vivir cada día pensando si me retiro no me retiro. Cuando llegue el momento lo sabréis, y yo también", declaró el ganador de 22 Grand Slams a 'Tiempo de Juego' de la cadena COPE.

Por lo tanto, habrá que seguir esperando a conocer los planes del mejor tenista español de la historia, entrenará el próximo mes de cara a la Laver Cup y después tocará volver a reflexionar sobre las ganas, la motivación y el nivel competitivo que puede seguir mostrando en una pista de tenis.

Tras la Laver...

Tras la Laver su próximo objetivo podría estar en jugar la fase final de la Copa Davis con España en la que podría ser su última aventura representando a su país en la competición por equipos más importante del mundo y que ya ha ganado hasta en 5 ocasiones. Las fechas podrían cuadrarle perfectamente (19 al 24 de noviembre), un mes de 'recuperación' tras la Laver y en las mismas condiciones (indoor). No obstante, todo eso depende exclusivamente de que La Armada comandada por David Ferrer consiga clasificarse a la fase final, objetivo que intentarán previamente del 10 al 15 de septiembre y en el que no estará el mallorquín (es una semana antes de la Laver).

Nadal ha diputado 7 torneos en 2024 con un balance de 12 victorias y 7 derrotas en individual (4 victoria y 2 derrotas en dobles). Su último título fue el de Roland Garros 2022.

