Rafa Nadal confirma su ausencia en Wimbledon para centrarse en los Juegos Olímpicos

Rafa Nadal ha confirmado que no disputará en Wimbledon, como ya sugirió tras ser eliminado de Roland Garros, y se centrará en la preparación de los Juegos Olímpicos de París con el torneo de Bastad (Suecia) como preparación.

"Durante mi rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros me preguntaron sobre mi calendario de verano y desde entonces he estado practicando en tierra batida. Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos", señaló el tenista español en sus redes sociales.

"Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que echará de menos jugar Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble torneo, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos", abundó el manacorí.

"Para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha", apuntó.

Bastad se disputará del 15 al 21 de julio y los Juegos se inaugurarán el 26.

Nadal y Alcaraz, juntos en los Juegos

Nadal y Alcaraz formarán una de las dos parejas que representarán a España en París: "Rafa y Carlos van a estar jugando juntos en París si nada lo impide, y aunque tengo una idea clara de quién formará la segunda pareja, aún no estoy seguro al cien por cien", confirmó David Ferrer, seleccionador nacional de tenis.

Por tanto, si no hay imprevistos de última hora, Nadal disputará a sus 38 años y con ranking protegido (número 9 de la ATP) sus cuartos Juegos Olímpicos: el manacorí ya estuvo en Atenas 2004, Pekín 2008, donde consiguió la medalla de oro en individuales, y Río de Janeiro 2016, cuando conquistó otro oro, esta vez en la modalidad de dobles junto a Marc López. En París, volverá al escenario donde ha hecho historia ganando 14 veces Roland Garros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com