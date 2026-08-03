Los municipios de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos, en Zamora, reciben un Es-Alert por riesgo de nube tóxica

La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha mandado un mensaje Es-Alert a la población de los municipios zamoranos de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos ante un riesgo por nube tóxica a causa del incendio registrado en la planta de tratamiento de residuos de Roales.

El mensaje Es-Alert se ha enviado en dicha área de la provincia de Zamora con tres recomendaciones a los vecinos a los que instan a evitar actividades al aire libre, mantenerse alejado de zona de riesgo y seguir las instrucciones de las autoridades.

Los hechos han sucedido sobre las 13:44 horas de este lunes, 3 de agosto, cuando el 1-1-2 informó a Guardia Civil, bomberos y a la empresa suministradora. También se ha avisado al centro provincial de mando de Medio Ambiente y se ha activado el centro coordinador de emergencias de Protección Civil, por tratarse de un incendio de industria.

Por su parte, Medio Ambiente ha enviado a algunos medios al incendio de la planta de tratamiento de residuos de Roales. Actualmente, se encarga de luchar contra las llamas el personal de extinción de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente y Energía. Por el momento, desde el 1-1-2 indican de que no hay ningún herido.

No obstante, el incidente sí ha provocado problemas de tráfico en la autovía del Duero (A-11), en sentido Portugal a la altura del kilómetro 463, según ha informado la Guardia Civil de Zamora.