Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Zamora

Los municipios de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos, en Zamora, reciben un Es-Alert por riesgo de nube tóxica

Desde 1-1-2 advierten de que, por el momento, no hay ningún herido, aunque Medio Ambiente ha enviado medios al incendio en la planta de Roales.

Imagen del 112 con datos del ES-ALERT emitido en Zamora.

Imagen del 112 con datos del ES-ALERT emitido en Zamora. Europa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha mandado un mensaje Es-Alert a la población de los municipios zamoranos de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos ante un riesgo por nube tóxica a causa del incendio registrado en la planta de tratamiento de residuos de Roales.

El mensaje Es-Alert se ha enviado en dicha área de la provincia de Zamora con tres recomendaciones a los vecinos a los que instan a evitar actividades al aire libre, mantenerse alejado de zona de riesgo y seguir las instrucciones de las autoridades.

Los hechos han sucedido sobre las 13:44 horas de este lunes, 3 de agosto, cuando el 1-1-2 informó a Guardia Civil, bomberos y a la empresa suministradora. También se ha avisado al centro provincial de mando de Medio Ambiente y se ha activado el centro coordinador de emergencias de Protección Civil, por tratarse de un incendio de industria.

Por su parte, Medio Ambiente ha enviado a algunos medios al incendio de la planta de tratamiento de residuos de Roales. Actualmente, se encarga de luchar contra las llamas el personal de extinción de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente y Energía. Por el momento, desde el 1-1-2 indican de que no hay ningún herido.

No obstante, el incidente sí ha provocado problemas de tráfico en la autovía del Duero (A-11), en sentido Portugal a la altura del kilómetro 463, según ha informado la Guardia Civil de Zamora.

Las zonas arrasadas por los incendios de 2025 siguen sin reconstruirse: "Estamos conviviendo en un pueblo completamente en ruinas"

Antena 3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Imagen de dos menores adolescentes en Ceuta

Los centros de menores de Ceuta, al límite tras la llegada masiva de migrantes: piden más medios y el reparto entre comunidades

El Gobierno asegura que ningún informe de Inteligencia alertaba de la magnitud de la crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno asegura que ningún informe de Inteligencia alertaba de la magnitud de la crisis en Ceuta

Antena 3 Noticias

Los vecinos de Ceuta denuncian inseguridad en los alrededores del CETI: "Estaban cenando y tres individuos asaltaron la casa"

Imagen del 112 con datos del ES-ALERT emitido en Zamora.
Zamora

Los municipios de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos, en Zamora, reciben un Es-Alert por riesgo de nube tóxica

Antena 3 Noticias
Incendios

Las zonas arrasadas por los incendios de 2025 siguen sin reconstruirse: "Estamos conviviendo en un pueblo completamente en ruinas"

Imagen de los enfrentamientos entre los manteros en Cambrils
Manteros

Crece la tensión por el 'top manta' entre Salou y Cambrils: los vecinos piden más protección

Salou plantea llevar el caso a la Fiscalía mientras vecinos y comerciantes denuncian el impacto de la venta ambulante ilegal en la zona fronteriza entre ambos municipios.

Imagen de una mujer haciendo una foto al termómetro de la calle en Córdoba
Calor extremo

España supera las 3.000 muertes por calor desde el mes de mayo

Las altas temperaturas ya han provocado más de 3.000 muertes en tan solo tres meses. Esta cifra duplica la del mismo periodo del año pasado y se acerca a los registros del verano de 2022, el más mortífero de la última década.

Imagen de la urna extraviada

Buscan en Benidorm a la familia de una urna con cenizas olvidada en un supermercado

Imagen de una vaquilla

Muere un joven de 21 años tras ser embestido por una vaca mientras veraneaba en Castellón

Archivo Policía Nacional

Detenido en Sitges uno de los más buscados de Suecia, escondido en casa del 'Pablo Escobar sueco'

Publicidad