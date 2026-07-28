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Pedro Sánchez anuncia ayudas para los afectados por los incendios: beneficios fiscales y extensiones de cuotas a la Seguridad Social

Con esta declaración, Sánchez ha recordado que se comienza a desplegar "todas las ayudas destinadas a los daños personales y también los daños materiales".

Pedro Sánchez anuncia nuevas ayudas para los afectados

Pedro Sánchez anuncia ayudas para los afectados por los incendios: beneficios fiscales y extensiones de cuotas a la Seguridad Social | Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado este martes la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 211 episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio.

El acuerdo, comprende emergencias registradas en Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia y la Comunidad Valenciana. Entre ellas, el presidente del Gobierno ha anunciado que se comienza a desplegar "todas las ayudas destinadas a los daños personales y también los daños materiales".

Ayudas para los afectados por los incendios

Con esta declaración, Sánchez ha recordado que se comienza a desplegar "todas las ayudas destinadas a los daños personales, también los daños materiales".

"También vías de ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las extensiones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que, evidentemente, iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe", ha señalado.

El acuerdo del Consejo de Ministros contempla, además, la zona afectada por el incendio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, que ha constituido uno de los episodios de mayor gravedad del periodo, por sus consecuencias personales y materiales, con trece personas fallecidas.

"La emergencia climática mata"

El presidente ha afirmado que "la emergencia climática mata" y el negacionismo "desarma" a quienes deben proteger a la población, porque impide anticipar "la envergadura del desafío".

Entre los sucesos más graves declarados como emergencia de protección civil figura el incendio de Los Gallardos, en Almería, que causó trece fallecidos y cuantiosos daños materiales.

El acuerdo recoge además emergencias provocadas por lluvias, tormentas, fenómenos costeros, desprendimientos, incendios industriales, accidentes con mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas.

También incorpora, fuera del periodo general, los fuertes vientos ocasionados en Cataluña por la borrasca Marta el pasado 9 de febrero. La declaración permite a los damnificados solicitar las ayudas gestionadas por Interior para paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, compensar gastos de las corporaciones locales y atender pérdidas en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

También podrán subvencionarse las prestaciones personales o de bienes realizadas para responder a las emergencias y aprobarse exenciones de las tasas por duplicados de permisos de circulación o conducción, bajas de vehículos siniestrados.

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