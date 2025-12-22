El PP gana sin mayoría absoluta, el PSOE pierde 10 escaños y Vox se dispara

Extremadura cerró este domingo una jornada electoral marcada por la incertidumbre, la baja participación y un resultado que confirma un Parlamento fragmentado. Con los colegios ya cerrados y el escrutinio concluido, el ganador de las elecciones autonómicas ha sido el Partido Popular, aunque sin lograr la mayoría absoluta, en un escenario que obliga a mirar de nuevo a los pactos para garantizar la gobernabilidad de la comunidad.

Unas elecciones adelantadas y decisivas

La cita con las urnas llegó de forma anticipada tras la decisión de María Guardiola, presidenta de la Junta desde julio de 2023, de disolver la Asamblea al no lograr aprobar los Presupuestos autonómicos de 2026. El bloqueo conjunto de PSOE y Vox, cuando aún restaba año y medio de legislatura, precipitó una convocatoria que se ha convertido en la primera elección autonómica desde las europeas de junio de 2024 y que ha tenido, inevitablemente, una lectura nacional.

Los sondeos previos ya apuntaban a un triunfo del Partido Popular, aunque sin mayoría absoluta, un escenario que se ha confirmado tras el recuento. El PP obtiene 29 escaños y más del 43% de los votos, mejorando ligeramente su resultado de 2023, pero lejos de los 33 diputados necesarios para gobernar en solitario. El PSOE, con Miguel Ángel Gallardo como candidato, sufre un fuerte retroceso y cae hasta los 18 escaños, perdiendo más de cien mil votos y cerca de quince puntos porcentuales, quedando mucho más cerca de Vox que del PP.

A su vez, Vox se dispara y se consolida como la tercera fuerza política más votada, siendo la gran sorpresa de la noche y siendo el partido que más crece, obteniendo un 16,90% de los sufragios y 11 escaños. Finalmente, Unidas por Extremadura ha reforzado su peso y se ha convertido en un actor clave del nuevo tablero político, consiguiendo su mejor resultado histórico, con el que suben de cuatro a siete escaños.

La continuidad de Guardiola y el contexto del PSOE

Estos comicios decidían la continuidad de María Guardiola al frente del Ejecutivo regional. La candidata popular llegó a la jornada electoral apelando a la participación y definiendo el día como "intenso" e "histórico". Para ella, las elecciones servían para "construir", para "mejorar" y para "ofrecer una Extremadura mejor". Sin embargo, el resultado deja claro que necesitará al menos la abstención de Vox para ser investida y para sacar adelante su agenda legislativa.

En el lado socialista, Miguel Ángel Gallardo afrontaba la jornada en una situación compleja, al estar procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. Aun así, animó a los ciudadanos a acudir a votar "con ganas y con fuerzas" y defendió que era "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".

Participación en mínimos

Uno de los datos más destacados de la jornada fue el descenso de la participación. A las 18:00 horas había votado el 50,62% del censo, lo que supone una caída de entre seis y seis puntos y medio respecto a las elecciones de 2023, cuando a esa misma hora la participación alcanzaba el 57,12%. Municipios como Don Benito reflejaron la misma tendencia, con un 50,11% de participación y un descenso de 4,06 puntos.

El voto por correo también retrocedió de forma notable. Correos admitió 17.508 solicitudes, un 49,3% menos que las 34.533 registradas en 2023, confirmando el menor interés ciudadano por esta convocatoria.

Una jornada sin grandes incidentes

Desde las 9:00 hasta las 20:00 horas, 890.985 extremeños pudieron votar entre 21 candidaturas. La jornada transcurrió con normalidad, aunque se registró una incidencia en Cuacos de Yuste, en la provincia de Cáceres, donde Unidas por Extremadura detectó que sus papeletas correspondían a la provincia de Badajoz. La votación se detuvo y se informó a la Junta Electoral para corregir el error.

Además, Cruz Roja facilitó el derecho al voto a 218 personas mayoreso dependientes hasta las 18:00 horas, mediante un dispositivo desplegado en más de 40 puntos de la región y con más de 50 vehículos.

Las voces de los protagonistas

María Guardiola, cabeza de lista del PP en Extremadura, ha defendido que su triunfo electoral ha sido claro y sin discusión. Tras conocerse los resultados de las elecciones autonómicas anticipadas, pidió a Vox que no vuelva a obstaculizar la gobernabilidad y que tenga en cuenta la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.

Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, ha admitido que los resultados electorales han sido muy negativos tras perder el partido diez escaños en la Asamblea regional. Aunque no confirmó si dimitirá, explicó que la Ejecutiva autonómica analizará la situación en una reunión posterior y subrayó que su futuro personal es secundario frente a las decisiones que deba tomar el partido. Gallardo criticó la convocatoria electoral en fechas navideñas, que provocó una participación históricamente baja, y cuestionó la utilidad de unos comicios que no dieron al PP la mayoría absoluta. También reprochó a Guardiola no haber buscado acuerdos con el PSOE, que, según recordó, había facilitado previamente los presupuestos regionales. A su juicio, la estrategia del PP ha fortalecido a la extrema derecha y aumentado su influencia.

Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura, recibió eufórica el resultado de las elecciones y agradeció a todos sus votantes: "No podéis imaginaros la satisfacción de haber recibido tanto apoyo y saber que somos una luz transformadora de la izquierda". La diputada cargó contra Guardiola, a la que catalogó como "la gran perdedora de esta noche" por llevar a la comunidad a "unas elecciones anticipadas que han costado siete millones de euros para que suba un escaño, no alcance la mayoría absoluta y dependa más de Vox".

Un Parlamento fragmentado

Con el escrutinio cerrado, el reparto definitivo de escaños dibuja una Asamblea sin mayorías claras: PP, 29 diputados; PSOE, 18; Vox, 11; y Unidas por Extremadura, 7, con la mayoría absoluta fijada en 33. Un resultado que confirma que María Guardiola necesitará acuerdos para gobernar y que abre ahora un periodo de negociaciones decisivo para el futuro político de Extremadura.

