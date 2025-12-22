María Guardiola: "Las urnas han dicho que no se bloquee Extremadura"

La candidata del PP en Extremadura a la reelección para la presidencia de la Junta, María Guardiola, ha ganado las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre de 2025 con 29 escaños.

Guardiola, cerca de la medianoche, compareció para hablar de su victoria y el futuro de Extremadura. Declaró que "venimos de casi 40 años de Gobierno socialista. Hoy, hemos sacado a la segunda fuerza, que es el PSOE, más de 27 puntos", celebrando así los resultados obtenidos.

También trató el asunto de los acuerdos de Gobierno a los que se deberá enfrentar durante los próximos días. "Nosotros asumimos la responsabilidad de formar Gobierno", ya que quieren "avanzar" y no "retroceder". "No les vamos a fallar", aseguró para añadir: "Aunque hubiéramos sacado mayoría absoluta, siempre hubiera dialogado con los otros grupos políticos".

Sobre las dificultades que sufrió el anterior Gobierno respecto a la aprobación de presupuestos, recordó que "estamos aquí por una situación de bloqueo". "Todo el mundo tiene que hacer una reflexión", afirmó. Guardiola afirma además que tiene la intención de que "esta situación de bloqueo termine en cuanto antes", y que "el coste que tienen estas elecciones es infinitamente inferior a la pérdida que ha supuesto no tener presupuesto para el año 2026, que eran 600 millones de euros".

Como ya apuntaban múltiples encuestas las últimas semanas, el candidato del PSOEMiguel Ángel Gallardo, ha cosechado unos malos resultados, perdiendo 10 escaños respecto a las anteriores elecciones de 2023 y alcanzando los 18. Sin embargo, Vox y su candidato Óscar Fernández Calle han crecido notablemente alcanzando los 11 escaños.

A pesar de que Guardiola haya sido la vencedora, no ha podido alcanzar la mayoría absoluta. Por este motivo, deberá pactar con los diferentes socios para la conformación de su nuevo Gobierno. Si quieres saber las diferentes posibilidades, puedes comprobarlas en la calculadora de pactos para averiguar los acuerdos más probables entre el PP y las diferentes opciones políticas.

Un día histórico para la región

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, consideraba a lo largo de los últimos días que este domingo es un "día histórico" para la región por la celebración de elecciones autonómicas, a las que llamó a los extremeños a votar "con libertad, con mucha ilusión y con convencimiento", con el objetivo de "llenar las urnas de toda Extremadura de esperanza y de dignidad".

En esta jornada electoral, aseguraba que "las extremeñas y los extremeños van a decidir qué futuro quieren para los próximos cuatro años", ante los que recalcaba que desde su partido están "para escuchar con mucha atención, fuera de tanto ruido, sin bloques y, por supuesto, sin ningún tipo de filtro".

En declaraciones a los medios tras votar en el CEIP El Vivero de Cáceres, María Guardiola señaló que "hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, las personas que trabajan para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, para que funcione el comercio, el turismo".

En consecuencia, la candidata del PP llamó a la participación, para que "toda la gente venga a votar y lo haga con libertad, lo haga con mucha ilusión y con convencimiento", con el objetivo de "llenar las urnas de toda Extremadura, de esos 388 municipios, de mucha esperanza y de dignidad".

Guardiola también señaló que espera que los extremeños "valoren y avalen el trabajo" que su Gobierno ha realizado en los últimos dos años y medio, "dispuesto siempre a hablar con todo el mundo siempre y cuando sea para mejorar la vida de la gente de los extremeños y de los problemas que sí que afectan a Extremadura", indicó.