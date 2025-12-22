Sánchez elige a Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno y a Milagros Tolón como ministra de Educación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elige a Elma Saiz como la nueva portavoz del Gobierno en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.

Elma Saiz lleva en el Gobierno de España desde el año 2023. El presidente ha destacado de ella que, por encima de sus estudios de Derecho, "es una gran ministra con la que España roza los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. "Ahora asume una nueva responsabilidad, ser voz del Ejecutivo en esta segunda mitad de la legislatura", anunciaba Sánchez a primera hora de este lunes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones coge el relevo de Pilar Alegría, que será la candidata socialista a la Presidencia de Aragónen las elecciones del 8 de febrero. "Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España (...) Vuelvo a mi casa, a Aragón".

Del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, del que hasta ahora era titular Alegría, se hará cargo Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Sánchez asegura que el Gobierno afronta su nueva etapa con "energías renovadas"

El presidente Pedro Sánchez afirma que el Gobierno afronta esta segunda mitad de la legislatura con "energías renovadas" y "con las pilas cargadas" y asegura que el Ejecutivo está dispuesto a "pelear" para lograr sacar adelante sus iniciativas.

"El Gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad. También, por qué no decirlo, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea", afirma.

El nombramiento se ha hecho público tan solo 24 horas antes de la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros a la que tendrá que enfrentarse la nueva portavoz. Sumar, socio minoritario del gobierno de coalición, está exigiendo a Sánchez realizar cambios en el Gobierno ante los casos de acoso y de corrupción en el entorno socialista. El presidente, de momento, solo realizará los cambios imprescindibles para sustituir a los ministros que van a ser candidatos en las elecciones autonómicas.

