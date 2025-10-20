Carlos Alcaraz liderará a España en la 'Final a 8' de la Copa Davis en Bolonia

Carlos Alcaraz, número 1 del ranking de la ATP, formará parte del equipo español que disputará la Final a 8 de la Copa Davis en Bolonia (Italia), del 19 al 23 de noviembre.

Alcaraz, ganador este año de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, entre otros, formará en el conjunto español junto a Jaume Munar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y un jugador más cuyo nombre se decidirá la última semana.

Sin Davidovich ni Bautista

Así lo ha anunciado el seleccionador español David Ferrer en una rueda de prensa en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD). Alejandro Davidovich, el número 20 del ranking ATP, se ha quedado fuera; la última vez que jugó con España fue en la fase de grupos de 2023 en septiembre, con Valencia de sede. Tampoco aparece en la lista Roberto Bautista, quien en su caso ha dado por finalizada la temporada por la lesión que arrastra en su rodilla derecha.

De este modo, el de Jávea podrá volver a contar con el número 1 del mundo, inédito hasta ahora en esta competición este año después de no jugar la primera ronda previa ante Suiza y haberse dado de baja por "fatiga muscular y mental" para la segunda del mes pasado ante Dinamarca tras haber conquistado el US Open.

'Ferru' también recupera al experto doblista catalán Marcel Granollers, que no pudo estar ante los daneses por una lesión de tobillo, y mantiene respecto a la última eliminatoria a Munar y a Martínez, este último clave al sumar un punto vital al derrotar a Holger Rune.

Cuartos de final ante República Checa

España se medirá en la fase de cuartos de final ante la República Checa el 20 de noviembre y, si consigue el pase a semifinales, allí le esperaría el ganador del duelo entre Argentina y Alemania. Por el otro lado del cuadro la vigente campeona Italia se medirá a Austria, mientras que Francia se enfrentará a Bélgica en los otros cuartos de final.

"Estamos muy ilusionados; creo que tenemos un equipazo para poder conseguir la séptima Copa Davis. Este año contamos con un equipo suficientemente fuerte para lograrlo. Hemos superado dos eliminatorias sin contar con los primeros clasificados del ranking ATP, y aun así hemos demostrado tener fondo de armario, con muchos jugadores de mucho nivel. Tenemos unos grandes jugadores, un grandísimo capitán, y creo que este año tenemos muchas opciones de ganar la séptima Copa Davis", ha dicho Ferrer en rueda de prensa.

