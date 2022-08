El US Open excluye a Djokovic de su cartel promocional

Ya está todo listo para que comience el último Grand Slam de la temporada, el US Open. Se trata de un torneo que, a días de empezar, sigue teniendo una de las grandes dudas en su cartel. ¿Jugará Novak Djokovic el torneo? Por el momento, no aparece en el cartel promocional.

El la imagen promocional del US Open, que comienza este 29 de agosto, sí aparecen los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Junto a ellos, aparecen otras estrellas como Daniil Medvedev, actual número 1 del mundo, Nick Kyrgios, Emma Raducanu, Naomi Osaka, Iga Swiatek y Serena Williams, de la que podría ser su última competición antes de su adiós.

En lo que respecta a la presencia de Novak Djokovic, su participación sigue siendo la gran incógnita. El torneo no anuncia ni su baja ni su participación por lo que aún podría quedar una posibilidad para su aparición en las pistas de Flushing Medows. Sin embargo, con su ausencia en el cartel muchos ya descartan que el serbio compita en Estados Unidos.

Depende de los requisitos de vacunación

Djokovic no participó en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati debido a no estar vacunado, de la misma manera que tampoco pudo participar en el Abierto de Australia por este motivo. Por el momento, las leyes de Estados Unidos no permiten entrar en el país a personas no residentes no vacunadas, como es el caso de Novak Djokovic.

Hace unas semanas, Estados Unidos planteó que podría relajar los requisitos de entrada al país. No obstante, esa relajación todavía no se ha producido y, a falta de una semana, esta situación podría dejar al 3 veces campeón del US Open fuera del torneo.

Su baja se uniría a la Zverev, aunque en este caso el alemán ha renunciado para continuar con su recuperación tras la grave lesión que sufrió en Roland Garros. En cuanto a Nadal, el balear ya entrena en las pistas de Nueva York tras despedirse precipitadamente de Cincinnati.