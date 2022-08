La intrahistoria de la retirada de Serena Williams: "Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto"

Serena Williams, una de las mejores tenistas de todos los tiempos, anuncia su adiós al deporte de la raqueta. Lo ha hecho tras ganar su último partido en el Masters 1.000 de Canadá, torneo que disputa estos días. 23 Grand Slam, 4 oros olímpicos y récord de semanas como número uno del mundo (319 semanas) son algunos de los logros de la estadounidense, que ha dicho que a partir de ahora quiere dedicarse a su familia y a sus negocios.

Todo comienza en 2017. Serena Williams gana el Open de Australia y posa ante las cámaras con una mano en el trofeo, mientras que con la otra se toca la tripa. Muchos no lo saben, pero ha ganado embarazada de dos meses: "It's my baby", se permitía bromear en redes sociales.

"Que no se me malinterprete: me encanta ser una mujer y amé cada segundo del embarazo de Olympia"

Su vida cambia, se aleja de las pistas y al no competir pasa de ser la numero 1 a la 491 del mundo. Serena intenta mantenerse al margen; se hace viral un vídeo en el que entrena embarazada, así como otro en el que vemos su piernas muy hinchadas. Finalmente, llega la gran noticia: nace Alexis Olympia Ohanian Jr. Fue el pasado 1 de septiembre de 2017, tras un complicado parto en el que la pequeña sufrió un embolismo pulmonar.

Sin embargo, Serena quiere volver a ganar... y lo consigue. Aunque, eso sí, nunca vuelve a levantar un Grand Slam. En la carta de despedida publicada hace unas horas en 'Vogue', Williams dice que su hija le ha pedido tener un hermano: "Créeme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esta despedida porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacía el trabajo físico de expandir nuestra familia. Quizás hubiese sido más un Tom Brady (la estrella del fútbol americano) si hubiese tenido esa oportunidad. Y que no se me malinterprete: me encanta ser una mujer y amé cada segundo del embarazo de Olympia", añade en su misiva.

Margaret Court, la espinita clavada

Ella quería volver a ser madre y cree que solo puede hacerlo fuera de las pistas: "He sido reacia a admitir que tenía que dejar el tenis, se me hace un nudo en la garganta y empiezo a llorar". Es Serena Williams, la niña que con tres años cogió por primera vez la raqueta y que ha conseguido todo en el tenis. Se va para jugar otro partido, el más importante ahora para ella: dedicarse a su familia.

Aunque Williams no afirmó de forma explicita que se retirará tras el Abierto de Estados Unidos, que se inicia el 29 de agosto en Nueva York, la tenista de 41 años sí dijo que intentará ganarlo y que no quiere que se produzca un momento final de despedida sobre la pista.

Serena Williams ha ganado en siete ocasiones el Abierto de Australia, otras siete veces Wimbledon, seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros. Considerada la mejor de la historia con estos 23 Grand Slam, tiene sin embargo una espinita clavada: conseguir su 24º 'major' con el que igualaría a Margaret Court, que seguirá liderando ese ranking.