Rafa Nadal, tras caer eliminado en Cincinnati: "Es obvio que no estaba listo para ganar"

No fue el regreso soñado a las pistas para Rafa Nadal. El balear perdió contra el croata Borna Coric tras superar la lesión abdominal que le obligó a retirarse en Wimbledon. Nadal ha valorado sus sensaciones sobre este partido en la rueda de prensa posterior.

Nadal no le ha querido restar méritos a Boric y ha explicado que la derrota "es algo fácil de aceptar, es fácil decir 'felicidades a Borna', simplemente fue mejor". Por este motivo, el tenista balear ha insistido en que todavía le quedan "días" de entrenamientos para recuperar su estado de forma, todo con el US Open próximo. En la rueda de prensa también ha insistido en que estos días ha entrenado mejor que jugado el partido.

Nadal ha vuelto de muchas lesiones por la puerta grande. Sin ir más lejos, su victoria en Roland Garros llegó con fuertes dolores en el pie. "Muchas veces hice cosas positivas regresando de unas lesiones, pero en este caso es obvio que no estaba listo para ganar hoy", ha aseverado el tenis.

Los errores en el partido

En el partido contra Coric, Nadal cometió algunos errores como perder el tie-break del primer set con una doble falta o no poder aprovechar un 0-30 con saque de Boric para ponerse por delante en el tercer set. Ante esta situación, el mallorquín ha sido clave: "Si no sabes aprovechar esas ocasiones, pierdes. Pero sé el camino, lo más importante es estar sano. Vengo de una lesión difícil de gestionar. Con los problemas en los abdominales nunca sabes cuando te has recuperado al cien por cien".

En este sentido, Nadal ha explicado también la particularidad de la lesión que ha sufrido ya que "cuando la cicatriz no tiene mucha flexibilidad, hay que tener cuidado en cada momento". El tenista hará "un test" para comprobar que todo está correctamente y seguir su preparación al US Open.