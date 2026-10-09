Novak Djokovic sucumbe en su estreno en Shanghái ante Hubert Hurkacz (4-6 y 3-6)

Tras conquistar de forma brillante el torneo de Pekín este martes, Nokak Djokovic cayó derrotado en su estreno en el Masters 1.000 de Shanghái ante el polaco Hubert Hurkacz (4-6 y 3-6). El tenista de 39 años, campeón de 24 grand slam, se despide de un torneo que ha ganado en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2015 y 2018) ante un Hurkacz que firmó su primer triunfo ante el serbio, el cara a cara reflejaba un contundente 8-0 para el de Belgrado hasta el duelo de hoy.

Djokovic pagó el esfuerzo realizado en Pekín en la última semana, donde derrotó de forma consecutiva a Zverev, Medvedev y De Miñaur para hacerse con el título. Hubert Hurkacz, agarrado a su potente saque, firmó 13 aces y solo concedió dos bolas de break, salvando ambas. Todo lo contrario de un Nole que cedió su saque en dos ocasiones, una por set, y solo ganó un 67% de sus puntos con primer saque y un 58% con el segundo.

El primer set estuvo igualado hasta el décimo juego, cuando Hurkacz aprovechó para romper el último saque de Djokovic y hacerse con el primer set.

El segundo set se decantó de forma más clara para el polaco, aunque la rotura clave llegó por una inusual doble falta de Djokovic, un reflejo de que no era su día.

El partido era especial para Djokovic, ya que, con su participación en Shanghái, superaba al español Feliciano López como tenista con más presencias en torneos de este calibre, con 140, también dos más que otro histórico como el suizo Roger Federer.

Djokovic pierde por primera vez ante Hurkacz

Además, China siempre había sido un terreno fértil para 'Nole': más allá del cariño que le profesan los aficionados locales, logró alzarse con el Abierto de Pekín -el título número 102 de su carrera- hace tan solo unos días y es el jugador que más veces ha ganado el Másters de Shanghái, con cuatro títulos (2012, 2013, 2015 y 2018).

Hurkacz (n.34) ya sabe lo que es ganar en Shanghái, lo hizo en 2023, cuando se impuso en la final al ruso Andrey Rublev. Hasta ahora, el balance entre ambos era netamente favorable a Djokovic: en sus ocho enfrentamientos, entre 2019 y 2025, el polaco no había logrado ni una sola victoria.

El rival de Hurkacz saldrá del encuentro que se disputará inmediatamente después en la pista central de Qizhong, entre el italiano Lorenzo Musetti y el invitado local Zhou Yi.