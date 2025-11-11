Novak Djokovic, sobre el positivo de Sinner:"Esa nube le perseguirá, como la nube del covid me persiguió a mí"

Novak Djokovic, reciente ganador del ATP250 de Atenas y que cuenta con 24 grand slam en su increíble palmarés, se ha sincerado en una entrevista con el periodista Piers Morgan. En un avance de dicha entrevista, que se emitirá al completo este miércoles en el canal de YouTube del icónico presentador, el tenista serbio fue preguntado por el positivo en clostebol de Jannik Sinner en marzo de 2024 y por que el que el italiano cumplió una sanción de tres meses a principios de 2025.

"Esa nube le perseguirá, como la nube del covid me persiguió a mí", indica el jugador de Belgrado.

Hay que recordar que Novak Djokovic fue deportado de Australia en enero de 2022 al no estar vacunado del covid-19, una situación que le impidió jugar el grand slam oceánico ese año, en una edición en la que el título fue levantado por Rafa Nadal tras una increíble remontada en la final ante Daniil Medvedev.

"Sí, tengo más dudas de que pueda ganar Grand Slams..."

En otro orden de cosas, Novak Djokovic habla sobre las posibilidades de ganar su 25º grand slam, algo sobre lo que admite sus dudas teniendo en cuenta el nivel de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

"Sí, tengo más dudas de que pueda ganar Grand Slams, particularmente contra estos dos tipos", reconoce Novak Djokovic.

Otro de los momentos más tensos de la entrevista es justo al comienzo, cuando Piers Morgan se disculpa con Novak Djokovic por haberle tildado de "mentiroso" e "icono antivacunas" en su enfrentamiento con las autoridades australianas en enero de 2022.

"Lo que dijiste, dice mucho sobre la persona que eres. Solo digo que no soy así", responde Novak Djokovic antes las disculpas del periodista y presentador.

La leyenda serbia también revela que sería "un sueño" jugar contra su hijo Stefan, de 11 años, en un partido profesional, pero avisa que "le patearía".