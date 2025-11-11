Se graba regalándole un ramo de flores a su novia y... ¡aparece Messi caminando por detrás!

Surrealista e inaudito lo ocurrido el pasado domingo en Barcelona. Una pareja se estaba grabando en un vídeo en las calles de la ciudad condal cuando un invitado muy especial se 'coló' en su romántico momento. Todo ocurrió cuando Nil Dominguez (@nilitus28 en TikTok) se grabó entregando un ramo de violetas a su novia. Hasta ahí nada fuera lo normal, pero es que en el momento en el que se estaban abrazando aparece Leo Messi caminando por detrás de la escena.

La secuencia ha despertado todo tipo de comentarios y reacciones en las redes sociales, y muchos apuntan a que su relación ya está bendecida por el 'Dios' del fútbol.

Leo Messi, delantero del Inter Miami, visitó el pasado fin de semana el renovado Spotify Camp Nou y dejó un mensaje en sus redes sociales con un recado para Joan Laporta.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", indicó el astro argentino.

La vista de Leo Messi al renovado estadio del Barcelona se produjo tres días después del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en el Spotify Camp Nou. Joan Laporta, presidente del Barcelona, dejó abierta la posibilidad a celebrar un homenaje a Leo Messi cuando el estadio culé esté completamente terminado.

"Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente", indicó Laporta.