Carlos Alcaraz - Fritz/Musetti: Horario y dónde ver el segundo partido de las ATP Finals en directo

Carlos Alcaraz debutó con triunfo en las ATP Finals de Turín. El tenista murciano venció al australiano Alex de Miñaur por 7-6(5) y 6-2, estrenando su participación en la Copa de Maestros con una actuación sólida, especialmente en el segundo set, donde elevó su nivel para sellar su primera victoria del torneo.

El inicio del encuentro fue exigente. De Miñaur, muy firme desde el fondo de la pista, logró frenar los primeros intentos de dominio del español y llevó la manga inicial al tie-break, donde Alcaraz se impuso por 7-5. En el segundo parcial, el número 1 del mundo desplegó su mejor tenis, con golpes de gran precisión y agresividad, para cerrar el triunfo en poco más de hora y media de juego.

La victoria permite al de El Palmar comenzar con buen pie en el round robin del torneo, donde buscará una plaza en las semifinales. En su próximo partido se enfrentará al ganador del duelo entre Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, quien participará finalmente en las Finals tras la baja de Novak Djokovic, lesionado en el hombro.

La ATP confirmó que el serbio sufre una dolencia que le impide competir por segundo año consecutivo en el último gran torneo de la temporada, lo que abrió la puerta a Musetti como sustituto. Alcaraz, con sensaciones positivas, buscará mantener la dinámica y acercarse a su objetivo de cerrar el año con el título que reúne a los ocho mejores jugadores del mundo.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Fritz/Musetti

El segundo partido de la fase de grupos de las ATP Finals entre Alcaraz y Fritz / Musetti se jugará este martes 11 de noviembre de 2025 en horario todavía por confirmar por la organización. La crónica del partido y la última hora de Carlos Alcaraz en la Copa de Maestros podrás seguirla en la web de Antena 3 Deportes.

