Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

ATP Finals

Carlos Alcaraz - Fritz/Musetti: Horario y dónde ver el segundo partido de las ATP Finals en directo

El murciano se impuso por 7-6(5) y 6-2 en su debut en Turín y se enfrentará en su segundo partido del grupo a Taylor Fritz o Lorenzo Musetti.

Carlos Alcaraz en el partido ante Alex de Mi&ntilde;aur

Carlos Alcaraz en el partido ante Alex de MiñaurReuters

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz debutó con triunfo en las ATP Finals de Turín. El tenista murciano venció al australiano Alex de Miñaur por 7-6(5) y 6-2, estrenando su participación en la Copa de Maestros con una actuación sólida, especialmente en el segundo set, donde elevó su nivel para sellar su primera victoria del torneo.

El inicio del encuentro fue exigente. De Miñaur, muy firme desde el fondo de la pista, logró frenar los primeros intentos de dominio del español y llevó la manga inicial al tie-break, donde Alcaraz se impuso por 7-5. En el segundo parcial, el número 1 del mundo desplegó su mejor tenis, con golpes de gran precisión y agresividad, para cerrar el triunfo en poco más de hora y media de juego.

La victoria permite al de El Palmar comenzar con buen pie en el round robin del torneo, donde buscará una plaza en las semifinales. En su próximo partido se enfrentará al ganador del duelo entre Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, quien participará finalmente en las Finals tras la baja de Novak Djokovic, lesionado en el hombro.

La ATP confirmó que el serbio sufre una dolencia que le impide competir por segundo año consecutivo en el último gran torneo de la temporada, lo que abrió la puerta a Musetti como sustituto. Alcaraz, con sensaciones positivas, buscará mantener la dinámica y acercarse a su objetivo de cerrar el año con el título que reúne a los ocho mejores jugadores del mundo.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Fritz/Musetti

El segundo partido de la fase de grupos de las ATP Finals entre Alcaraz y Fritz / Musetti se jugará este martes 11 de noviembre de 2025 en horario todavía por confirmar por la organización. La crónica del partido y la última hora de Carlos Alcaraz en la Copa de Maestros podrás seguirla en la web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Adolf Silva, tras su grave lesión medular: "No vale la pena estar enfadado porque me va a ir todo peor"

El rider Adolf Silva habla con Antena 3 Deportes

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz

La surrealista pregunta de una extenista a Carlos Alcaraz en rueda de prensa: "¿Estás soltero?"

Leo Messi vuelve al Camp Nou

Messi vuelve al Camp Nou y lanza un 'dardo' a Laporta: "Ojalá algún día pueda volver..."

Donald Trump en el Northwest Stadium de Washington

Sonora pitada a Donald Trump en el partido de NFL entre los Commanders y los Lions en Washington

Carlos Alcaraz en el partido ante Alex de Miñaur
ATP Finals

Carlos Alcaraz - Fritz/Musetti: Horario y dónde ver el segundo partido de las ATP Finals en directo

Lewandowski celebra uno de sus tres goles en Balaídos
LaLiga

El Barça sí supera su pesadilla en Balaídos tras un hat-trick de Lewandowski (2-4)

Fernando Alonso antes del GP de Brasil 2025
GP de Brasil

Fernando Alonso se muerde la lengua tras un pobre 14º en Brasil: "No puedo ser del todo sincero pero..."

El español vuelve a lanzar un mensaje a Aston Martin.

Imagen del estadio Alfonso Murube
Fútbol

Muere un aficionado en la grada mientras se disputaba el Ceuta-Almería de Segunda División

El hombre sufrió un problema de salud en el minuto 18 y no pudo ser reanimado antes de llegar al hospital más cercano. El partido, suspendido.

Carlos Alcaraz durante su debut en las ATP Finals 2025

Alcaraz sabe sufrir ante De Miñaur y da su primer paso hacia el número 1 (7-6 y 6-2)

Mbappé en Vallecas

El Madrid vuelve a las andadas en el infierno de Vallecas (0-0)

Fernando Alonso en el GP de Brasil

Alonso, 11º, y Verstappen se desinflan en Interlagos: ¡el holandés cae en Q1 por primera vez desde 2021!

Publicidad