La Fiscalía de Perú investiga a Andrés Iniesta por un presunto delito de estafa agravada

La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar contra Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo con España en 2010, por presunta estafa agravada vinculada a la promoción de eventos deportivos y artísticos que nunca llegaron a realizarse.

Las diligencias fueron iniciadas tras una denuncia presentada por la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros empresarios peruanos, quienes aseguran haber invertido cerca de 600.000 dólares en proyectos promovidos por NSN Barcelona, compañía de la que Iniesta figura como propietario, y su filial NSN Sudamérica.

Según los documentos difundidos por el Ministerio Público y recogidos por medios como La República se alega que el prestigio del exfutbolista fue utilizado para captar inversiones en Perú bajo la promesa de organizar espectáculos deportivos y musicales que finalmente no se concretaron.

El escrito detalla que Iniesta, junto a Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor, autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica en abril de 2023 como extensión de NSN Barcelona. "Solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se llegaron a realizar", precisa el documento oficial.

Solo se celebró un evento

Entre los eventos comprometidos figuraban el Upa Upa Fest, un amistoso entre Cienciano de Perú y Nacional de Quito, el K-Pop Music Fest y un duelo de leyendas entre Perú y España. De todos ellos, solo el primero llegó a celebrarse, aunque con pérdidas millonarias. El fracaso económico del festival habría motivado la cancelación de los demás proyectos.

El Ministerio Público señala que los organizadores no rindieron cuentas ni devolvieron los fondos a los inversores, mientras que en junio de 2024 NSN Sudamérica fue declarada en quiebra y entró en liquidación. "Después de lo acontecido, NSN Sudamérica, encargada de la producción ejecutiva y ejecución del presupuesto, no rindió cuentas sobre los gastos ni devolvió la inversión", añade el texto judicial.

Empresarios afectados

Entre los afectados se encuentra Iván Petrozzi, quien aportó 35.000 dólares para un amistoso entre Barcelona SC de Ecuador y Sporting Cristal en Miami, encuentro que nunca se disputó. También figuran Juan Manuel Vargas Alva y Jorge Alberto Yáñez Giles, con aportes de 15.000 y 14.850 dólares, respectivamente, sin que se conociera el destino de ese dinero.

La investigación incluye además las circunstancias en las que Iniesta promocionó públicamente la llegada de Never Say Never (NSN) a Perú en 2023. "Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú y un continente como Sudamérica para seguir creciendo e impulsando nuestros valores en todo el mundo. Nos encanta la pasión con la que viven los peruanos el deporte", declaró entonces durante el lanzamiento.

