La surrealista pregunta de una extenista a Carlos Alcaraz en rueda de prensa: "¿Estás soltero?"

Después de ganar a Alex de Miñaur en su debut (7-6 y 6-2) en las ATP Finals 2025, Carlos Alcaraz vivió un momento surrealista en rueda de prensa cuando la extenista Elena Vesnina le preguntó directamente si estaba soltero.

"Mi pregunta interesa a muchas chicas del mundo, ¿estás soltero?"

"Felicidades por la victoria, creo que has respondido a todas las preguntas sobre el partido, pero yo tengo una diferente que interesa a muchas chicas alrededor del mundo, ¿está ocupado tu corazón? ¿estás soltero?", a lo que el murciano, algo sorprendido respondió: "Estoy soltero", y Vesnina apuntilló con "okey, esa era la pregunta". Y sí, Carlitos comenzó a beber agua entre risas tras no dar crédito a lo que acababa de suceder en plena rueda de prensa.

Elena Vesnina, extenista profesional con una brillante carrera

No obstante, lo más sorprendente es que esta pregunta viniera directamente de una extenista profesional con una brillante carrera. Vesnina jugó las semifinales de Wimbledon en 2016 y ganó tres títulos individuales en WTA, incluido Indian Wells, además de jugar otras siete finales. Aunque, su especialidad terminó siendo la modalidad de dobles, donde se hizo con 19 títulos, entre ellos tres Grand Slam (Wimbledon, Roland Garros y US Open), las WTA Finals, el oro olímpico en Rio 2016 y otras muchas victorias en Indian Wells (x3), Madrid, Toronto, Montreal...

"Lo de París ya lo hemos hablado, le hemos dado vueltas..."

En lo puramente deportivo, Carlitos consiguió este domingo su primera victoria en un debut en la Copa de Maestros, donde cayó en su partido inicial tanto en 2023 como en 2024: "Estoy muy contento con mi rendimiento, aquí estoy luchando no solamente por levantar el trofeo, sino también por el primer puesto de la clasificación mundial", dejó claro el de El Palmar antes de reconocer que su tempranera derrota en París ya es agua pasada: "Ya lo hemos hablado, le hemos dado vueltas, pero un partido malo siempre puede venir", dijo Carlos, que vio en París como se terminaba su espectacular racha de nueve finales consecutivas.

A dos victorias de terminar 2025 como número 1

Su victoria ante De Miñaur le aportó 200 puntos, un jugoso premio económico y un paso en firme hacia las semifinales y el número 1 del mundo. Si gana a Musetti y Fritz terminará 2025 en la cima del ranking.

