Nitto ATP Finals 2025

Jannik Sinner y las condiciones de la pista en Turín: "Es bastante rápida, los primeros golpes son fundamentales"

El tenista italiano superó a Félix Auger-Aliassime (7-5 y 6-1) en su estreno en las Nitto ATP Finals y analizó las condiciones de la pista en Turín.

Jannik Sinner celebra su victoria ante Felix Auger-Aliassime en Turín

Resumen de la victoria de Jannik Sinner ante Felix Auger-Aliassime en las Nitto ATP Finals | Reuters

Jannik Sinner arrancó su participación en las Nitto ATP Finals ganando en dos sets a Félix Auger-Aliassime (7-5 y 6-1), que jugó con molestias en el gemelo izquierdo durante el segundo set. El de San Cándido prolonga su racha de triunfos indoor en pista rápida y dio el primer paso para defender el título que logró la temporada pasada en Turín.

"Fue un partido muy duro. Hasta que el marcador estaba 6-5, tuve algunas oportunidades de romper su servicio. Él sirvió muy bien, solo una vez fallé un remate, pero puede pasar. Jugó un tenis muy agresivo. Estoy contento de superar una prueba muy difícil hoy. Obviamente, ganar el primer partido es muy importante en esta competición, en este formato. Estoy muy contento, y ahora veamos qué viene. También espero que no sea nada demasiado serio, le deseo una recuperación muy rápida y todos esperamos que vuelva a estar al 100% físicamente", indicó Sinner.

El jugador italiano destacó su acierto con el servició y analizó las condiciones de la pista del Inalpi Arena de Turín.

"Hoy, en mi opinión, serví bien en los momentos importantes. Ahora la cancha es bastante rápida, más que las primeras veces que jugué allí. Los primeros golpes son fundamentales", afirmó Sinner en declaraciones que recoge Super Tennis.

"La pista es un poco diferente y estoy contento de haberme adaptado"

"Estoy muy contento de jugar aquí en Turín, es un torneo y un sitio muy especial. Me he sentido bien, ha sido muy complicado en el inicio, luego él ha tenido el problema... El nivel ha sido alto en el inicio y estoy contento de haber empezado bien", señaló Jannik Sinner.

El jugador italiano se quedó con las sensaciones positivas tras su primera victoria en las Nitto ATP Finales.

"Me llevo positivo a casa la sensación de jugar aquí. La pista es un poco diferente y estoy contento de haberme adaptado. El grupo es complicado, con jugadores fuertes, tienes que estar concentrado todo el partido porque ceder un 'break' es complicado de recuperar", concluyó Sinner.

El tenista de San Cándido jugará su segundo partido este miércoles ante Alexander Zverev, que en la primera jornada superó a Ben Shelton. Por su parte, el jugador estadounidense se medirá a Auger-Aliassime, pero si el canadiense no se recupera de sus molestias en el gemelo izquierdo, será Alexander Bublik quien se enfrente a Shelton en la segunda jornada del Björn Borg Group.

