Cortada la AP-7 en ambos sentidos a la altura de L'Aldea, en Tarragona, por un accidente con tres camiones implicados

Se ha avisado de que el restablecimiento de la normalidad puede tardar.

Un bombero apagando el fuego de un camión

Cortada la AP-7 en ambos sentidos a la altura de L'Aldea | Bombers en X

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La carretera AP-7 a la altura de L'Aldea, en Tarragona, se encuentra cortada en ambos sentidos debido a un aparatoso accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres camiones. Uno de ellos se ha incendiado. 13 dotaciones de bomberos están trabajando en la zona. Todo el tráfico se está desviando. Avisan que el restablecimiento de la normalidad puede tardar.

"En L'Aldea, apagados los incendios de dos de los camiones implicados en un accidente en el Ap-7, pk 320 (aviso 05:25 h). Recogemos mangueras para que pueda entrar maquinaria pesada a limpiar calzada. Seguimos trabajando 12 dotaciones #Bomberscat", precisan desde Bomberos.

Este artículo es una noticia de última hora sobre un accidente en Tarragona y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre un accidente en Tarragona en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram.

