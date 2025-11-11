Cortada la AP-7 en ambos sentidos a la altura de L'Aldea, en Tarragona, por un accidente con tres camiones implicados

La carretera AP-7 a la altura de L'Aldea, en Tarragona, se encuentra cortada en ambos sentidos debido a un aparatoso accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres camiones. Uno de ellos se ha incendiado. 13 dotaciones de bomberos están trabajando en la zona. Todo el tráfico se está desviando. Avisan que el restablecimiento de la normalidad puede tardar.

"En L'Aldea, apagados los incendios de dos de los camiones implicados en un accidente en el Ap-7, pk 320 (aviso 05:25 h). Recogemos mangueras para que pueda entrar maquinaria pesada a limpiar calzada. Seguimos trabajando 12 dotaciones #Bomberscat", precisan desde Bomberos.

