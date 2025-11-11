Un lotero de San Pedro del Pinatar desvela la muerte de Clive Arrindel, el 'calvo del anuncio" de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es una de las tradiciones más significativas de España, ya que no solo es la emoción de querer ganar un buen premio, sino que es unión, familia y tradición. El momento en el que los niños de San Idelfonso comienzan a cantar números con esa potencia y alegría, es algo muy especial en esas fechas. Al igual que pasa con el anuncio anual de la Lotería, que ya se ha convertido en una absoluta costumbre verlo todos los años. Por ello, el fallecimiento de uno de los míticos actores de esta publicidad, crea una fuerte tristeza en la comunidad de loteros y la institución del sorteo extraordinario de Navidad.

Se trata de Clive Arrindel, conocido emotivamente en España como "el calvo de la Lotería", un actor que encabezó los famosos anuncios durante siete años desde el año 1998 hasta el 2005, cuando se le perdió la pista al dejar de aparecer en los anuncios de los cupones del Gordo. Noticia que salía a la luz por una bonita iniciativa de un lotero de de San Pedro del Pinatar, que en lo que el llama como la "Ruta de la Suerte", una pequeña serie de vídeo podcast, ha hablado con deportistas, actores, filósofos y comunicadores para reflexionar sobre el azar y su significado.

La "Ruta de la Suerte"

El creador de la iniciativa es Miguel Ángel Zapata, el director ejecutivo de la administración de loterías número 2 de San Pedro del Pinatar, conocida popularmente como El Perolo. Su objetivo es determinar que es la suerte para cada uno: "Si buscas en el diccionario, la suerte es el resultado positivo de un suceso poco probable. Pero, para mí, la suerte es realmente el gran eslabón perdido cuando buscamos por qué suceden las cosas. En esa búsqueda siempre llegamos a un eslabón que ignoramos, que nadie conoce. Y cada uno se agarra a una creencia, sea científica, cultural o filosófica", recalcaba.

Para lograr esta búsqueda, se basó en siete etapas del viaje con una persona por cada una de ellas: la actriz Pepa Aniorte en las salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia); el filósofo y escritor Rafael Narbona en el Santuario de la Esperanza de Calasparra (Murcia); el actor Nacho Guerreros en Los Chorros del Río Mundo (Albacete); el comunicador Kike Quintana en la Ciudad Encantada (Cuenca); el ex jugador de baloncesto Fernando Romay en los molinos de Consuegra (Toledo); el actor Jordi Sánchez en el Museo de la España Mágica de Toledo, y el actor Alfonso Delgado en el Teatro Real de Madrid.

Zapata, reconocía que este último es el más ilusión le hacía, ya que Alfonso Delgado es el mítico protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad del año 2014, en el que interpretaba a un hombre en paro que no había comprado el décimo agraciado con el Gordo en su bar de siempre, y que, por suerte, la propietaria del local le había guardado uno.

Una gran pérdida

Durante este proyecto, Zapata intentó contactar con todos los representantes de esta tradición, para obtener un mejor resultado. Lamentablemente, no pudo contar con Clive Arrindel el famoso "calvo de la Lotería", que se convirtió en un icono del sorteo y fue la primera persona en la que pensó Zapata para iniciar este viaje de la suerte, pero este sueño nunca se cumplirá, ya que el intérprete falleció en el verano de 2024.

El murciano contactó con amigos del actor y finalmente le confirmaron la triste noticia, ante la cual tomó una noble decisión. Zapata asegura que realizara las segunda parte de la 'Ruta de la Suerte' en el tetro de Londres, donde Arrindell ponía voz a los personajes de Shakespeare. Un bonito homenaje, que junto a otros compañeros de profesión, disfrutará en memoria del fallecido "hasta donde la suerte le lleve".

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.